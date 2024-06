Adiós a las manchas de la crema solar: este es el ingrediente que tienes por casa con el que dejarás las prendas como nuevas

El verano ya está aquí y muchas familias aprovechan las primeras semanas de esta época para darse un respiro del trabajo y comenzar su periodo de vacaciones. Tras el final del periodo lectivo la semana pasada, cada vez son más las personas que deciden aprovechar estas fechas de junio y julio para disfrutar de la playa junto a los más pequeños de la casa antes de volver a la rutina del trabajo.

Ante la subida de las temperaturas y el calor apretando más que nunca, los médicos recomiendan tener la crema de sol siempre a mano para protegernos de los rayos y evitar quemaduras fruto de la exposición y que puedan perjudicar a nuestro estado de salud. Si ya has hecho el cambio de armario para guardar la ropa que más abriga y sacar la más fresca, te habrás dado cuenta de que alguna de tus prendas pueden tener marcas amarillentas provocadas por la crema solar.

Estas manchas son muy difíciles de quitar y no valdrá con un simple lavado para eliminarlas. Una usuaria de Instagram, @laordenatriz, ha desvelado mediante un vídeo el truco con el que podemos eliminar este tipo de rastro de nuestras prendas y que queden como nuevas. ¿Qué es lo que necesito si quiero erradicar estas manchas antes de que estropeen mis prendas y ya no pueda lucirlas?

Esta fórmula, además de sencilla, no nos supondrá ningún gasto extra para nuestro bolsillo. Basta con tener un bote de alcohol y mojar la zona amarillenta de la ropa para eliminar el rastro. Deberás verter un chorro pequeño sobre la zona manchada y después lavar la prenda justo al resto de la ropa. Una vez secada, podrás comprobar que no queda ni rastro. Este truco se puede aplicar tanto para bañadores como para trajes de baño. Si no funciona a la primera, prueba un segundo intento para dejar tu prenda de ropa como nueva.