El simple truco para ahorrar dinero y cuidar el medioambiente cuando te tomas un café

Millones de españoles tienen la costumbre de tomarse un café cada mañana para aguantar mejor su jornada laboral. Hay gente que no sabe vivir sin ir a su bar de confianza, pedirse su taza de café y pasar diez minutos tranquilamente antes, durante o después de acudir a la oficina. Las prisas habituales de un mundo donde todo va cada vez más rápido ha provocado que mucha gente ya no se quede en la cafetería a consumir su café sino que se lo pide para llevar y se lo bebe delante de la pantalla del ordenador.

Las cafeterías se han adaptado a esta nueva tradición y cuentan con recipientes de cartón para entregar el café al cliente junto a su sobre de azúcar y su cucharilla de palo. Cabe recordar que una nueva ley europea amenaza con hacer desaparecer estos productos de los bares españoles para limitar el uso de plásticos de un solo uso. Los establecimientos cobran un pequeño suplemento a los consumidores para poder llevarse el café que no suele superar los 20 céntimos. Sin embargo, el recipiente de cartón termina en la basura y en muchos casos no se recicla.

Para intentar ahorrar unos euros a la semana y cuidar el medioambiente, un cliente de una famosa cafetería zaragozana ha mostrado a todos sus seguidores en Instagram su infalible método. "Deja de tomar tu café para llevar en vasos de cartón. Soy un cliente asiduo de Justicia, vengo todos los días de lunes a viernes cada mañana y como siempre me llevo mi café para llevar. Para no gastar un vaso de cartón todos los días, me traigo mi propio vaso de cristal y así cuidamos un poquito el medioambiente", explica a la cámara en el perfil de Instagram de la Cafetería Justicia de Zaragoza.

Además, Jorge, que pide todos los días un "flat white", se ahorra los 20 céntimos que cobra el establecimiento por el café para llevar. "El café mantiene mucho más el sabor, así que todo el mundo debe traerse su vaso reutilizable", concluye un vídeo que ha logrado hacerse viral en redes sociales. Por lo tanto, el zaragozano ahorra 1 euro a la semana, 4 euros al mes y 48 al año.