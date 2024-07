Este es inesperado aliado para evitar la picadura de los mosquitos este verano

Las altas temperaturas propias del verano, acompañadas de la humedad, es un imán hacia los mosquitos. Bien lo saben aquellos que viven en el sur o costa mediterránea española, que cada año tienen que hacer frente a una verdadera plaga de estos molestos insectos. Bien lo saben sobre todo en Sevilla, que en las últimas semanas están sufriendo una plaga de mosquito tigre, potencial transmisor del virus del Nilo y que ya se ha cobrado la vida de una mujer de 71 años.

Sin llegar a este extremo, las picaduras de mosquito están a la orden del día en nuestro país a partir de primavera. Se da además la circunstancia de que el aumento de las temperaturas durante todo el año han favorecido su presencia durante un periodo de tiempo más extendido. El problema que hace años se limitaba a poco más de tres meses, en algunas zonas hoy se extiende a más de cinco.

Uno de los remedios para hacer frente a la presencia de estos pequeños animales es instalar mosquiteras en las ventanas de casa. Con su instalación y con cierto cuidado para evitar entradas inesperadas, las probabilidades de que se cuelen son muy pequeñas.

Objetivos preferidos

Pero, ¿por qué hay gente que está más predispuesta a sufrir el azote de los mosquitos? La clave es el tipo de sustancias químicas que filtre nuestro cuerpo, ya que se sienten más atraídos por altos de ácido láctico en la piel, que se relaciona con la sangre de tipo 0 que, a priori, les suministra un alimento de mejor calidad que los tipos A o B.

También influye la higiene, pero no en el sentido que pudiera parecer a priori. Y es que las personas que no sigan prácticas de aseo frecuentes presentan niveles bacterianos más altos, algo que, no atrae a los mosquitos, que en cambio, sí son seducidos por los jabones, las colonias y desodorantes. Esto tiene un asterisco importante: nuestro sudor hace que se libere el ácido láctico, que ya se ha dicho que atrae a estos insectos.

En esta particular guerra, puede haber un aliado inesperado: el vello corporal. Así lo asegura @farmaceuticofernandez en su cuenta de TikTok. En esta red social compartió un vídeo donde se montraba un mosquito tratar de picarlo que parece el brazo de un hombre.

En las imágenes se puede ver cómo este pequeño animal trata picar con su probóscide sin éxito al encontrarse con un número de pelos suficiente como para evitar que cumpla su objetivo.