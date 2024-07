El sorprendente e inédito truco de Karlos Arguiñano para perder peso

Karlos Arguiñano está cerca de cumplir 76 años y sigue como un chaval. El popular chef continúa llevando los negocios familiares y cada día acercando desde su natal País Vasco recetas ricas, ricas y con fundamento a millones de españoles que llevan años siguiéndole.

Y parece que, pese a su edad, no se cansa y va a seguir una temporada más en televisión, por lo que se ha convertido en todo un ejemplo a seguir.

¿Pero cuál es su secreto? ¿Cómo consigue mantenerse tan jovial pese a su edad y con tantas ganas de trabajar? Pues ha desvelado en pleno programa sus dos condiciones.

La primera la ha repetido muchas veces y de hecho ya te la contamos en otro artículo y es seguir una regla muy sencilla: CLM. Es decir, Come La Mitad. Ya explicó el chef que no hay que privarse de nada, que hay que comer rico, variado y sano, mantener una dieta con todos los nutrientes, pero lo que no hay que hacer es llenarse.

Y acto seguido dejó otro sorprendente consejo para estar igual de bien físicamente que sus sobrinos, que confesó que tienen hasta la famosa tableta de chocolate en los abdominales.

"Cogéis 100 gramos de alubia y los tiráis. Y después, los cogéis uno a uno los granos y los echáis", dijo mientras hacía el gesto que hay que realizar para perder peso.

Ahora bien, hizo también una advertencia: "No tiréis 500 gramos porque tendréis que tirar de escoba". "Se te ponen los abdominales fuertes y duros", agregó señalándose además los glúteos.