El desconocido truco del papel de aluminio en la ventana imprescindible en verano

Cualquier cocina española que se precie tiene en sus cajones, armarios o incluso colgado un rollo de papel de aluminio. Y es que es uno de los utensilios más recurrentes porque sirve tanto para envolver alimentos para llevarlos o congelarlos, para conservar comida hecha o incluso para meter en el horno para cocinar.

Pero no solo en la cocina se le puede dar uso al papel de aluminio. El truco del papel de aluminio en ventanas y balcones funciona a la perfección y sirve para evitar que se posen pájaros o palomas y, de esta manera, no ensucien la terraza o la barandilla. Es sencillo, simplemente hay que envolver la barandilla con papel de aluminio y fijarlo bien para que no se vuele. De esta manera ningún pájaro volverá a colarse en el balcón.

¿Cómo funciona?

Una de las propiedades del papel de aluminio es que es reflector, es decir, refleja la luz del sol. Los pájaros y palomas verán la luz y, por tanto, no se quedarán en el lugar, sino que huirán.

Además de cubrir la barandilla del balcón o ventana con papel de aluminio, este también sirve para rebotar los rayos de luz que llegan a la ventana y que hacen que penetre el calor en la casa. Por eso, cubrir las ventanas completamente de papel de aluminio ayudará a mantener fresca la estancia.