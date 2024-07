El truco de la bolsa que te permitirá dejar de pagar por el equipaje en tus viajes en avión

Todos los aeropuertos del mundo se llenan en verano. Millones de personas eligen la estación más calurosa del año para hacer las maletas y descubrir un destino completamente diferente a su lugar de residencia. Hay gente que se marcha a la playa, otros prefieren un tour por Europa y los más aventureros se dejan caer por África o Asia.

Dependiendo del viaje, el equipaje es de un tamaño u otro. Elegir todo lo que te quieres llevar a tu próximo viaje es una tarea complicada que todo el mundo debe afrontar horas antes de ponerte en marcha hacia el aeropuerto. Los bañadores y las toallas en verano y los abrigos con las bufandas en invierno suelen llenar la gran mayoría de maletas de la población.

Sin embargo, aunque seas la persona más organizada que existe, mucha gente no es capaz de meter todo su equipaje en la maleta por lo que se desespera para encontrar una solución. Y es que muchas de las aerolíneas siguen cobrando por el equipaje de mano, que además debe cumplir unas medidas reglamentarias para no tener que pagar una tarifa extra.

Además, facturar el equipaje se ha convertido en una tarea cada vez más pesada de realizar. En verano, te encuentras una fila gigante en la facturación y tienes que acudir con mucho tiempo de antelación para no perder el avión.

Para evitar todos los problemas relacionados con el equipaje en tus vacaciones se ha hecho viral un truco que se puede hacer en todos los aeropuertos y tiene un coste económico mínimo. Solamente necesitas una bolsa y toda aquella ropa u objetos que no te entren en tu maleta pero quieres llevar a toda costa a tu destino.

Antes de subirte al avión debes pasar por el 'duty free' y comprar cualquier producto. Hay gente tan tacaña que directamente no compra nada y se va directamente a la caja y pide y compra una bolsa de gran tamaño. Será en esta bolsa del propio aeropuerto donde meterás las cosas que no te entren en tu maleta y ya te dirigirás a la puerta de embarque de tu avión. Los trabajadores de la aerolínea revisarán si tu maleta cumple las medidas pero no te dirán nada de la bolsa del 'duty free'.