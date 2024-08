Adiós al aire acondicionado: el aparato refrigerador de moda que no necesita instalación

España continúa viviendo un episodio de temperaturas extremas que ha obligado a la población a usar durante casi todo el día el aire acondicionado o el ventilador. Salir de casa a dar un paseo se ha convertido en una misión imposible ya que los termómetros han alcanzado los 43 grados en muchas partes del país.

Tener un buen aire acondicionado en casa es vital para no pasar tanto calor, pero hay gente que no se puede permitir este lujo y necesitan otro aparato para estar siempre frescos. Con el paso de los años y la llegada de la tecnología existen multitud de máquinas que funcionan mejor que un aire acondicionado. Por ejemplo, se ha puesto de moda un aparato que no se enchufa a la luz y otro que se instala fácilmente junto a la ventana.

La start-up israelí Hexafresh ha presentado el HexaPro V2, un dispositivo de enfriamiento diseñado para mejorar el confort en hogares y oficinas. No es solo un ventilador, sino un refrigerador que combina la eficiencia de un aire acondicionado con la simplicidad de un ventilador, consumiendo significativamente menos energía, según la empresa en su página web.

El HexaPro V2 se está convirtiendo en una de las máquinas que más se está vendiendo este verano por muchos motivos. Su precio alcanza los 280 euros, pero es una inversión que merece la pena porque se puede colocar en varias habitaciones de la casa y su instalación es inexistente. Además, es eficiente energéticamente, ligero y no requiere mantenimiento regular. También tiene una función para poder ser usado en invierno como calefactor.

Lo que más destaca de este dispositivo es su tamaño. Tiene unas dimensiones de 460 mm de largo, 345 mm de ancho y 230 mm de alto, y un peso de solo 10,5 kg. Por lo tanto, es tres veces más pequeño que los aires acondicionados portátiles tradicionales, según la compañía. Incluye una asa para facilitar su transporte, una pantalla LCD, una salida de aire frío y caliente, y un tapón para drenar el agua.

Hasta 8 grados menos

El HexaPro V2 viene con varios accesorios, como un tubo de escape de 1,5 metros, un mando a distancia, una manguera de drenaje y un depósito de agua. Utiliza gas R290, ofrece un nivel de ruido de 51,1 dB, tiene un coeficiente de rendimiento de 2,89 y una capacidad de enfriamiento y calentamiento de 4.000 BTU, con un consumo de energía de solo 280 vatios.

Su potencia permite enfriar un cuarto de hasta 12 metros cuadrados. Este aparato consigue fácilmente bajar hasta ocho grados la temperatura de una habitación bien aislada y consumiendo mucho menos que un aire acondicionado. Lo único que tienes que hacer para empezar a usar este elemento es colocarlo en una superficie plana y seca, conectar el tubo de escape y dirigirlo hacia una ventana para evacuar el aire caliente y luego cerrarlo.

La compañía sugiere colocar el dispositivo a una distancia mínima de 80 centímetros de la persona que lo esté utilizando y a una altura correspondiente a la parte superior del cuerpo. La limpieza básica consiste en apagar el dispositivo, desconectarlo, limpiar la superficie con un paño húmedo y suave, y limpiar los filtros con agua caliente y detergente neutro cada dos semanas.