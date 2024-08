Adiós a las patatas fritas sabor jamón: la UE prohíbe varios de sus aditivos por ser potencialmente cancerígenos

Las patatas fritas son unos de los snacks preferidos por los españoles. Parte de su éxito son su versatilidad y que, todo sea dicho, le sientan estupendamente como acompañamiento a cualquier bebida, ya sea en la terraza de algún bar o en casa.

Pero no es menos cierto que detrás de ese gusto y sabor que atrae a tanta gente están los aditivos. Unos condimentos, encargados de modificar y potenciar el sabor de las patatas y que han hecho que, hoy por hoy, existan tantos tipos diferentes, que están regulados por las autoridades sanitarias europeas para que no sean dañinos para la salud de las personas.

Ha sido esa vigilancia precisamente la que ha llevado a la Unión Europea a no renovar el permiso utilizar varios de estos aromas ahumados tan característicos. Hace más de 10 años, en 2013, la UE autorizó 10 aditivos para su uso durante una década. Transcurrido ese tiempo, dos de ellos (el SF-007 y el SF-010), no solicitaron su renovación, por lo que desde entonces ya no se pueden emplear.

La novedad está en que otros 8 sí solicitaron la renovación de la autorización y fue el pasado mes de abril cuando los Veintisiete respaldaron la propuesta de la Comisión Europea para no dar luz verde en este sentido al poder ser perjudiciales para la salud de los consumidores. Tras ello, se establecía un periodo de eliminación y, posterioremente, de prohibición.

Potencialmente cancerígeno

Detrás de este rechazo es que, en su explicación, se indicaba que la presencia de un único componente genotóxico, es decir, capaz de dañar células y, por tanto, ser un agente potencialmente cancerígeno, toda la mezcla debía considerarse genotóxica.

Así, de los aromas ahumados analizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 6 de ellos poseen sustancias genotóxicas y ey en otros dos no tenían evidencias para descartar problemas de seguridad por la falta de datos. Los aditivos prohibidos son:

Smoke Concentrate809045 (SF-003)

ProFagus SmokeR709 (SF-008)

ProFragus SmokeR714 (SF-001)

SmokEz Enviro-23 (SF-006)

Scansmoke SEF525 (SF-004)

Zesti Smoke Code 10 (SF-002)

Fumokomp (SF-009)

SmoKEz C-10 (SF-005)

Estos aditivos están presentes en las patatas fritas con sabor a jamón y barbacoa. ¿Esto quiere decir que van a dejar de comercializarse? Sí y no. En realidad, se podrán seguir vendiendo, pero siempre y cuando utilicen aditivos autorizados por la UE. Además, la retirada es progresiva, en un plazo de 5 años si estos aromatizantes se usan para sustituir el ahumado tradicional en jamones, pescado o quesos, y en dos años, si es para dar sabor, como es el caso de las patatas fritas o las salsas.