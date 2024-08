Alerta de los nutricionistas: esto es lo que nunca debes hacer en el buffet del hotel estas vacaciones

Las vacaciones son para viajar y conocer otros lugares, sí, pero también para descansar y disfrutar de las comodidades. Los hoteles ofrecen estancias con todo tipo de lujos, y uno de los mayores atractivos son los buffet libre. Con esta opción, los comensales pueden desayunar o comer sin límites.

No obstante, la amplia oferta de alimentos y el hecho de que no haya límites anima a que muchas personas quieran probarlo todo. Esto puede suponer un riesgo para la salud, y los expertos nutricionistas hacen hincapié en qué debe consumirse y qué debería evitarse para no perjudicar nuestro sistema digestivo.

El tecnólogo de alimentos, Mario Sánchez, declaró en un artículo de 'La Vanguardia' que los huevos revueltos poco cocinados o las salsas como la mayonesa deberían evitarse: "Puede ser problemática si se mantiene a temperatura ambiente", señalaba. El medio griego 'Our Live' indica que "una opción más segura puede ser una tortilla", donde el huevo está más cocinado.

También se descartan platos con salsas con huevo como la ensalada César o la pasta. Tampoco se recomienda comer sushi por el riesgo de anisakis. Desde el citado medio, no aconsejan consumir pollo frito por los aceites de poca calidad. Finalmente, 'Our Live' pide descartar también los purés de patatas: "Suelen provenir de comedias empaquetadas o en caja, con alto contenido de sodio y azúcar agregada. No tienen los nutrientes que tiene la patata entera", señalan.