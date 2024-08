Nagore Robles hace oficial la separación: "Se me han juntado demasiadas cosas y he decidido frenar por completo"

Nagore Robles vuelve a atravesar un pequeño bache por el que se ausentará de la cotidianidad durante unos días. La figura televisiva ha decidido poner tierra de por medio para dedicarse tiempo a ella misma y así lo compartía con sus seguidores: "Tengo algo muy importante que contaros. He rechazado propuestas porque he apostado por mí y todo lo que me hace bien. Esta vez os incluye a vosotros, sé que no volveré a ser la misma después de esta experiencia. Tengo ganas de compartirlo con vosotros".

Y es que Nagore ha decidido irse de nuevo un retiro y ha elegido un destino muy especial para ella. También ha querido contarle a sus seguidores los motivos por los que toma esta decisión y deja atrás a sus seres queridos durante un tiempo: "Vuelvo a organizar (un retiro) este año, y esta vez de la forma más especial que conozco. Contigo, con ellos y en movimiento".

Sin embargo, no todo ha sido felicidad tras tomar esta decisión: "El drama... Me acabo de despedir de Nash y no le veré hasta el día 29 de agosto, eso son tres semanas y media separados. Me he roto, se me hace muy duro dejarle tantos días, sé que estará bien cuidado pero ambos estamos muy unidos desde que nos conocimos. Últimamente mi salud física y mental se está viendo afectada por estrés laboral, se me han juntado demasiadas cosas y he decido frenar por completo, descansar, coger fuerzas, ordenar propósitos y prioridades, para volver el septiembre sana de mente y cuerpo".

¿Dónde se va Nagore? Pues nada más y nada menos que a Bali, a hacer dos retiros: "Primero a un retiro ayurvédico, después a otro retiro de yoga y meditación". "A veces buscar la soledad y el silencio cuesta, pero sé que la recompensa merecerá la pena", añadía al final.