La misteriosa moneda de plata del kit de costura que pasa desapercibida: es más útil de lo que imaginas

Seguramente alguna vez te has comprado o te han regalado un kit de costura y, al abrirlo para sacar una aguja o un hilo, te has encontrado una pequeña moneda plateada con un diseño extraño. Si te has preguntado para qué sirve o por qué la incluyen, sigue leyendo, porque quizá has estado desechando algo bastante útil sin darte cuenta.

Esa "moneda" no es realmente una moneda, sino un enhebrador de agujas. Su función es ayudar a pasar el hilo por el ojo de la aguja sin que te desesperes en el intento. Si en alguna ocasión has intentado enhebrar una aguja con prisa o con poca luz, sabrás lo frustrante que puede ser. Pues bien, este pequeño objeto está diseñado precisamente para hacerte la vida más fácil.

Así funciona

Su funcionamiento es sencillo: la parte metálica en forma de alambre fino que sobresale de la "moneda" es la clave. Solo tienes que pasarla por el ojo de la aguja, meter el hilo por el lazo del alambre y luego tirar del enhebrador hacia atrás. En segundos, tu aguja estará lista para usarse sin esfuerzo y sin forzar la vista.

Enhebrador de agujas en Amazon. / AMAZON

Muchos desechan este pequeño itensilio sin saber para qué sirve, y es una pena, porque puede ser un aliado perfecto en el hogar, especialmente para personas con problemas de visión o con poca destreza en las manos. Enhebrar una aguja puede ser un reto para cualquiera, pero este pequeño invento resuelve el problema en un abrir y cerrar de ojos.

Otros usos curiosos

Además de su función principal, este enhebrador tiene otros usos curiosos. Algunas personas lo han utilizado para desenredar cadenas finas, para ayudar a pasar hilos o cables delgados por orificios pequeños e incluso para hacer manualidades que requieren detalles minuciosos. En el mundo de la costura, tener uno puede marcar la diferencia entre una tarea rápida y una ardua odisea.

Muchas personas piensa que se trata de un simple adorno o un accesorio sin importancia, cuando en realidad se trata de una herramienta muy valiosa. De hecho, hay personas que los buscan específicamente para tenerlos siempre a mano y evitar los dolores de cabeza que vienen con enhebrar agujas manualmente.

Otra razón para no tirarlo es que son reutilizables. Aunque estén hechos de un material fino, pueden durar bastante tiempo si se usan con cuidado. Y si se rompen, también pueden ser reciclados en muchos casos, evitando que terminen en la basura.

En un mundo donde a menudo se desprecian los pequeños detalles, el enhebrador de agujas nos recuerda que hasta los objetos más diminutos pueden tener una gran utilidad. Por ello, la próxima vez que te encuentres con una de estas monedas en un kit de costura, en vez de tirarla, guárdala para cuando la necesites.