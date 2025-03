Un nutricionista ofrece el mejor consejo para alimentarse bien si trabajas a turnos

El ritmo de vida es uno de los elementos que más influye en nuestra dieta. Las largas jornadas de trabajo dejan poco tiempo para cocinar y planificar los menús semanales. Además, los horarios tampoco favorecen, ya que si se trabaja a turnos o de noche se hace necesario adaptar la alimentación a nuestra jornada laboral.

Con esta situación es normal que surjan dudas sobre cómo adaptar nuestra alimentación a los horarios de trabajo para evitar comer fuera de horas, alimentos poco saludables y ganar peso por el cambio de hábitos. En este sentido, un famoso nutricionista ha dado un consejo muy valisoso si trabajas a turnos, comienzas temprano a trabajar y ya no descansas hasta la pasado el mediodía.

En su consultorio del programa de las mañanas de Kiss FM, Pablo Ojeda ha respondido a la pregunta de una oyente que por temas de trabajo ha tenido que cambiar su horario de las comidas. Según explica, come por las mañanas a las 6.00-6.30 horas como si fuera la hora de comer, con su ensalada, sus dos platos y su postre. Durante el día toma medio bikini, una fruta y un yogur, y sobre las 8 de la tarde cena. La mujer duda si esta es una forma adecuada o no de alimentarse: "¿Eso está bien o está fatal?".

La respuesta de Pablo Ojeda

En primer lugar, Pablo Ojeda deja claro que no se trata de si está bien o está mal sino de adaptarse a las condiciones de cada uno. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, "no es recomendable por la sencilla razón de que tu cuerpo, cuando es de noche, no está predispuesto a una gran de comida".

A continuación, el especialista explica lo que haría él en su lugar: "Quizá tomaría un desayuno fuerte a primera hora de la mañana, tomarse ese bikini más temprano y adelantaría una cena un poquito más fuerte a las 7 de la tarde, entre las 18.30 y las 19.00 horas. Es algo que puede ir mejor", asegura.

Un consejo que los presentadores del programa se toman con cierto humor, ya que estos hábitos y horarios de comida se asemejan más a los de otros países de Europa que a lo que estamos acostumbrados en España. "Se te pone el acento británico y todo. 'Voy a tomar la sena'", concluyen.