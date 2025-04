Así puedes limpiar tus cortinas sin descolgarlas: el truco del cuenco.

Las cortinas son unos elementos de la casa que más suciedad acumulan y que pueden concentrar malor olores.

Cuando abrimos ventanas o balcones para ventilar las habitaciones, no conseguimos eliminar del todo los olores desagradables, especialmente los que se depositan en las cortinas.

La solución más rápida y práctica sería quitarlas, lavarlas y volver a colgarlas. Pero cuando es invierno y es poco probable que las cortinas se sequen en un solo día, ¿Cómo se hace? Los métodos ancestrales de la abuela existen y siempre son infalibles.

Hay que decir, en primer lugar, que no todo el mundo está familiarizado con quitar y volver a poner cortinas: pensamos sobre todo en las personas mayores o en aquellas que no tienen la capacidad de realizar estas pequeñas tareas domésticas. Y aquí viene la solución sencilla si realmente no quieres o no puedes desmontar tus cortinas para lavarlas, sigue atentamente estos pequeños y prácticos consejos.

El vinagre elimina los olores

El primero sobre todo, y también el más barato, es el bol con vinagre. Todo lo que necesitas hacer es simplemente colocar un recipiente con un poco de vinagre dentro y colocarlo cerca de la cortina que tiene mal olor. Déjalo actuar toda la noche y luego retira el bol.

Por supuesto también hay otros como, por ejemplo, preparar una mezcla de vinagre, agua y aceite esencial de eucalipto . Mezcla bien, ponlo en un atomizador y rocíalo sobre las telas, empezando por las cortinas. Déjalo actuar y todos los malos olores se habrán ido.

Otro método eficaz puede ser (pero aquí lleva un poco más de tiempo) rociar la tienda en cuestión con un poco de bicarbonato de sodio. Dejar actuar y luego retirar todo con una aspiradora.