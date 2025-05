Quejas en los clientes por el sorprendente cambio que ha metido Primark en sus tiendas

Gran cambio el que ha puesto en marcha Primark en sus tiendas esta semana. Desde este lunes la cadena irlandesa ha comenzado a cobrar por las bolsas de papel que, hasta ahora, las daba de forma gratuita al pasar por caja. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado, que ha adelantado que las bolsas tienen un coste de 0,15 euros.

En el texto difundido, Primark explica su compromiso con el reciclaje y la reducción de residuos. “Los estudios demuestran que cobrar por las bolsas de papel contribuye a reducir la cantidad de bolsas nuevas que utilizan los clientes. Es más, se trata de una medida que nos invita a plantearnos el uso de este tipo de productos”, explican.

La firma de moda anima a sus clientes a utilizar bolsas reutilizables o bolsas de tela, como las tote bags que vende en sus propias tiendas y que parten de un precio de 1,30€. Sin embargo, el cambio y el paso a cobrar por las bolsas ha causado un ambiente enrarecido entre los clientes. Hace unos días, una trabajadora de Primark en el Reino Unido anunció las intenciones de su empresa de dejar de dar de forma gratuita las bolsas al comprar, en una decisión que aplicará en todas sus tiendas, no solo en el país británico.

La decisión no ha gustado en los usuarios, ya no por el coste, sino por la calidad de las bolsas, donde critican su fragilidad. “¿Pagar por una bolsa que se desintegra en cuanto sales por la puerta? No, gracias, paso”, se puede leer entre los comentarios. “¿Eso significa que cuando salgamos de la tienda y se rompan las asas, Primark nos cambiará la bolsa o nos reembolsará el precio?”, se pregunta otro.

https://www.tiktok.com/@bethclare1/video/7502315200087969046?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7479043311928755734

Llegada de Primark a España

En 2006, Primark desembarcó en España con la apertura de su primera tienda, situada en Madrid. Lo que comenzó como una apuesta cautelosa por el mercado en España se transformó de manera voraz en una historia de éxito comercial. Hoy, con más de 50 establecimientos repartidos por todo el país, la marca se ha consolidado como un referente del consumo masivo en el sector textil.

La clave del éxito de Primark en España radica en su fórmula infalible: moda rápida, precios bajos y una experiencia de compra que combina amplitud, variedad y renovación constante. En términos económicos, el crecimiento ha sido notable. En su último ejercicio fiscal, Primark aumentó su facturación un 6% en España y Portugal, superando los 1.600 millones de euros.

El mercado ibérico representa ya casi el 20% de las ventas globales de la compañía, lo que lo convierte en uno de los más relevantes fuera del Reino Unido. Durante el año pasado, la cadena abrió cinco nuevas tiendas en España, cuatro de ellas en Madrid.