Ferrán Adrià desvela el error más común que comete la gente en la cocina: “No sé por qué”.

Ferran Adrià es uno de los grandes chefs de la gastronomía española. Considerado como uno de los cocineros más influyentes del mundo, su trayectoria al frente del restaurante El Bulli ha marcado un antes y un después en el ámbito de la cocina contemporánea. Como referente del sector, muchos de sus consejos e innovaciones son seguidas por numerosos profesionales y aficionados a la cocina.

Es lo que ha sucedido en una de sus últimas apariciones televisivas, donde el cocinero catalán ha hablado sobre diversos aspectos relacionados con el mundo gastronómico actual, como la aplicación de la IA a la gastronomía o las nuevas tendencias culinarias.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando Ferran Adrià desveló el que, para él, es uno de los errores más comunes dentro de la cocina, y muchas personas cometen de manera casi automática, sin percatarse de ello.

Un error que cometemos sin darnos cuenta

El mensaje de Ferrán Adrià no iba dirigido solo a profesionales, sino a cualquiera que cocine en casa. “Cuando la gente hace pastelería, siempre pesa los ingredientes. Cuando hace salado, no. Y no sé por qué”, aseguraba el cocinero, dejando claro que la precisión puede marcar la diferencia.

"Un sofrito no es una cebolla y dos tomates. Son 100 gramos de cebolla y 80 gramos de tomate. Es un ejemplo, no siempre es así. Pero la pregunta es por qué”, decía el prestigioso chef, para quien es fundamental considerar las proporciones y la técnica de cocción para obtener un sabor y textura adecuados.

Así hay que hacer el sofrito según Ferrán Adirá

En su libro 'La comida de la familia', Adrià ofrece una receta detallada para un sofrito básico que se compone de:

300 gramos de cebolla.

2 cucharadas de tomate triturado en conserva.

1 diente de ajo, una pizca de sal, tomillo y romero secos.

Un cuarto de hoja de laurel, todo ello cocinado lentamente en aceite de oliva.

Esta perspectiva también la comparten otros chefs, como Joan Roca, que en su libro 'Cocina Madre' recomienda también una proporción específica de ingredientes para su sofrito: 2,5 kilos de cebolla, 250 gramos de tomate, 3 dientes de ajo y 250 gramos de aceite de oliva, cocinados a fuego muy bajo durante al menos una hora.