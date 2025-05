Soy nutricionista y así puedes distinguir entre un queso del supermercado verdadero y uno de plástico

El queso es uno de los productos estrella de todos los supermercados. La estantería donde se encuentra este producto lácteo tan valorado en todo el mundo suele estar repleta de consumidores que quieren hacerse con su pieza favorita. Hay quesos para todos los gustos y también para todos los bolsillos. No es lo mismo consumir una loncha de queso en un sandwich que cortarte un poco para degustar con un vino o un trozo de buen pan.

El queso ha sido uno de los productos que más ha subido su precio en los últimos años por culpa de la inflación. Los quesos más baratos, y de peor calidad, se han encarecido tanto que mucha gente ha prescindido de adquirir su favorito y ha optado por opciones mucho más económicas. Sin embargo, hay nutricionistas que incluso ponen en duda si los quesos son realmente quesos o los consumidores están comiendo otra cosa que se hace pasar por queso.

Este duro y complicado debate acerca de la calidad o no de los quesos del supermercado ha obligado a intervenir a Luis Alberto Zamora, más conocido como 'Nutriman' en 'Y ahora Sónsoles'. Por ejemplo, para distinguir entre queso y plástico hay que echar un simple vistazo al envoltorio donde las empresas evitan poner la palabra 'queso' mientras que los supermercados sí que escriben este término en el precio.

"Todo lo que encontramos no es queso", afirma Rosana Carrión, que hizo la prueba de quemar el queso. "Si se pone de color negro no es queso. Tendría que fundirse, hacer burbujitas como un queso normal. No llega al 15% de queso, estás comiendo plástico alimentario", analiza junto a un reportero del programa de Antena 3. "Tiene que tener leche, cuajo, fermentos lácteos y sal. Si tiene algún añadido más, ya no es queso".

No son tóxicos

Después de la prueba en directo, Sónsoles Ónega charló con Zamora acerca de otros métodos para intentar distinguir entre el queso verdadero o el de plástico. "Estamos pagando por algo que realmente no estamos consumiendo. Hay algo más fácil que quemar el queso, hay que probar a gratinarlo. Cuando gratinas el queso, ya lo puedes ver, burbujea, se derrite, queda como una capa de aceite que sale hacia fuera. Cuando no es queso, se quema, se pone anaranjado e incluso salen burbujas", analiza 'Nutriman', que también alerta del engaño de las etiquetas de "para gratinar", "para fundir".

Zamora también da un truco para distinguir el verdadero queso sin la necesidad de gratinarlo o quemarlo. "Cuanto partes el queso, se nota, se despegaja. Mientras, el presunto queso es gomoso, se queda pegado. Todo el mundo tiene estos quesos en casa. No son tóxicos. Parece plástico, pero no lo es. Son félulas de patata, sólidos lácteos, sales fundentes. Un buen queso tiene sabor y también olor", concluye el nutricionista.