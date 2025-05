La trampa matemática de los restaurantes para que pidas más comida: "Se genera conflicto"

Tras la pandemia, los restaurantes y bares de casi todas las ciudades de España están viviendo una época gloriosa donde encontrar mesa un fin de semana se ha convertido en una auténtica odisea. Con la llegada del buen tiempo, toda esta gran afluencia de público se traslada del interior de los establecimientos a las terrazas donde es difícil ver un sitio libre de viernes a domingo.

Además, los consumidores han notado una clara subida de los precios de la bebida y comida por culpa de la inflación. Ya se han dejado atrás los tiempos del café o la caña a un euro y salir a comer fuera de casa está cada vez más caro. También son cada vez menos los restaurantes que siguen sirviendo menú del día y hay muchos que exclusivamente ofrecen a sus clientes la posibilidad de pedir a la carta.

Por lo tanto, pedir la comida se convierte en ocasiones en un auténtico drama para los comensales. Hay camareros simpáticos que intentan frenar a los clientes cuando van a pedir mucha comida mientras que otros se quedan escasos y luego discuten entre ellos para ver quién se come el último trozo. Repartir la comida en una pareja o grupos pares no es nada fácil debido a un simple truco matemático que usan los bares y restaurantes para obligarte indirectamente a pedir más raciones.

"Se rompe el equilibrio"

Laura GP es una profesora de matemáticas que se ha hecho conocida en toda España gracias a su actividad en redes sociales, sobre todo, en TikTok. En los últimos días, la joven docente ha explicado la teoría del número impar usada por los establecimientos gastronómicos en toda España. "Te has fijado que en muchos bares de España sirven un número impar de croquetas. No es casualidad, se trata de una estrategia. Si sois dos y sirven un número par es muy fácil de repartir, pero el drama empieza si hay uno que come más que el otro. Si es impar se rompe el equilibrio y se genera el conflicto y te incita a pedir otra ración con la que conseguirás ese número par", analiza la joven profesora en su canal de TikTok.