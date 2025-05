La sorprendente confesión de Elena Tablada, ex de David Bisbal: “Le quiero”

La relación de David Bisbal con Elena Tablada fue una de las más comentadas de la España de hace dos décadas. El amorío se las traía. Bisbal venía de ser una de las caras más queridas de la primera edición de Operación Triunfo, donde habían explotado artistas que todavía hoy continúan en la palestra en diferentes facetascomo Chenoa, Bustamante o Rosa.

Del reality musical, precisamente salió la pareja amorosa formada por el propio Bisbal y Chenoa, por lo que en cuanto comenzaron a sonar los rumores con Tablada, muy pronto hubo quien unió los puntos para explicar la mediática ruptura. Pero el pasado siempre vuelve y Elena Tablada vuelve a estar de actualidad después de desvelar detalles de su relación con Bisbal.

El lugar elegido ha sido el programa Y ahora Sonsoles, donde la diseñadora se sinceró sobre la historia de amor que compartió con el cantante durante seis años, entre 2005 y 2011, y fruto de la cual nació su hija Ella.

"Cuando empecé con David, él ya no estaba con Chenoa. Yo sé que tenía una relación porque tenemos muchos amigos en común. Él se había mudado a Miami se había comprado una casa ya no había vínculo. Era un hombre libre", aclaró sabedora de todo lo que se dijo entonces. Tampoco rehuyó preguntas sobre su relación con la artista y presentadora televisiva, que aseguró que es "cordial" pese a la guerra fría de entonces. "En un evento, las azafatas eran jóvenes, no sabían esta historia y nos sentaron juntas. Me cayó genial", aseguró.

"Era una relación muy linda"

Durante la entrevista, Tablada recordó con cariño aquellos años, reconociendo que eran "unos niñitos". "Yo fui feliz, muchos viajes, muchas cosas, aprendí muchas cosas con David. Aprendí a llevar una casa, yo tenía 24 años y vivía en mi casa sola en Miami porque estudiaba y trabajaba pero eso de que la casa esté lista cuando viene tu novio porque él viajaba mucho y me mudé con él. Mi abuela estaba loca con David porque él era muy cariñoso, le abrazaba, le decía mami, le cantaba. Toda mi familia estaba loca con él porque es una persona muy cariñosa y muy carismática. Te coge te abraza, te apapacha. Era una relación muy linda, de las típicas que tiene todas las papeletas para durar, pero era demasiado expuesta", reconoció.

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega le preguntó sin ambages si seguía enamorada de él 20 años después. Tablada tampoco se cortó: "No, le quiero y le admiro incluso mucho más que cuando estaba con él... Ahora le veo con otros ojos y es súper buen padre, un gran artista, una persona súper trabajadora y todo el éxito que tiene se lo merece", zanjó.