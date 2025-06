Un experto en sueño revela la mejor hora para despertarse todas las mañanas: "Ha cambiado mi vida"

El secreto para tener un día con mucha energía comienza desde que uno se despierta por la mañana. En un vídeo publicado en TikTok, el experto en descanso Juan Suárez, dueño de la firma de colchones Nattex, ha desvelado su rutina matinal y los hábitos que le permiten levantarse lleno de energía para tener un día feliz.

Su receta para el bienestar de su organismo se basa en algo muy sencillo como es dormir bien y mantener rutinas saludables. "Lo primero que hago es acostarme temprano y siempre a la misma hora, y sin nada de móvil antes de irme a la cama", explica Suárez, que insiste en la importancia de la regularidad en los horarios de sueño. En su caso, dormir siete horas es clave, porque "eso ya marca una gran diferencia".

Todos los expertos coinciden con Juan Suárez

Los expertos en descanso respaldan los consejos, porque varios estudios ya han demostrado que el sueño de calidad mejora la concentración, regula el estado de ánimo y potencia la productividad. Suárez también comparte su rutina matinal: "Al levantarme, me bebo un vaso de agua, salgo a que me dé el sol y me muevo".

Una vez hecho esto, exponerse a la luz solar por la mañana ayuda a regular el ritmo circadiano, el reloj biológico del cuerpo, y contribuye a estar más alerta durante el día.

Tras esta activación matinal, afirma que comienza su jornada labora y destaca que descansar bien le da "claridad, ideas y sobre todo resultados". Los efectos positivos del descanso no se limitan al rendimiento profesional, además "se nota en tu estado de ánimo y hasta en tus relaciones", asegura.