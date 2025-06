Un trozo de limón: el sencillo truco para acabar con los mosquitos en verano

Reciclamores 💚 les tengo una idea re bakana y natural pa que se cuide de los mosquitos y moscas estas vacaciones 🦟🪰 Imagínense que me encontré un video de un insecticida natural 🙌🏼 y lo más bakano es que solo necesita un limón, una vela y clavos de canela! ¿Y cómo se hace? 🤔 Solo toca cortar el limón, cortar la vela, meterla en el limón y ponerle clavos al rededor en ambas partes de los limones… así de fácil 😱 Esta opción es re bakana porque no contaminamos el aire con sprays y además no matamos insectos 🫶🏼 ¿Les gustó esta idea? ¿La harían? Los leo 👀👇🏼