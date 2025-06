Miguel Assal, técnico de emergencias, explica los tres pasos a seguir si te da un golpe de calor: "Conseguir un enfriamiento"

España vive oficialmente la primera ola de calor del verano. Las temperaturas se han disparado a lo largo de las últimas horas alcanzando los 40 grados en zonas como la Ribera del Ebro, el Guadalquivir o Extremadura. La tendencia va a continuar por lo menos hasta el martes con las mínimas también altísimas dejando las primeras noches ecuatoriales por primera vez de 2025.

La ola de calor también aumenta el riesgo de que sufras un golpe de calor. Cuando la temperatura cambia, sea hacía abajo o hacia arriba, nuestro cuerpo está obligado a adaptarse para mantener la temperatura corporal normal. En el caso del calor, la adaptación implica que se sude más, que se dilaten nuestras venas…

Síntomas de un golpe de calor

Pero hay momentos en los que este esfuerzo es mayor. Y más cuando el cuerpo todavía no está acostumbrado a las altas temperaturas. Cuando el calor continúa durante varios días o si los días y las noches son calientes y cuando hay mucha humedad y no hay viento. Pero cuando a pesar del esfuerzo el cuerpo es incapaz de controlar la temperatura del organismo, se produce un golpe de calor. Estos son los síntomas:

Fiebre muy alta. Puede alcanzar los 40º C o más

Confusión mental, convulsiones, dificultades para hablar….

La piel está seca y roja

Desaparece el sudor

Náuseas y vómitos

Respiración agitada

Frecuencia cardíaca acelerada

Dolor de cabeza

Pérdida de la consciencia

Un golpe de calor puede conllevar en los casos más extremos a la muerte. Así lo ha contado el popular técnico de emergencias Miguel Assal en su visita al programa The Wild Project de Jordi Wild. "La gente se puede morir por un golpe de calor. Vas a notar temperaturas por encima de 39 grados en la que realmente tienes fiebre. Si no tenías fiebre y has estado en contacto con el calor y después tienes, hay que tener cuidado porque puede estar sufriendo un golpe de calor", explica.

Durante un golpe de calor se produce en tu organismo un shock térmico ya que tu cuerpo no es capaz de asimilar el cambio brusco de temperatura provocando un fallo multiorgánico que puede acabar trágicamente. Miguel Assal también ha querido detallar cómo puedo actuar ante un golpe de calor.

"Zona de sombra"

"Lo primero es llamar a emergencias. No es lo mismo un golpe de calor que una insolación, que es el comienzo de un golpe de calor. No es solo por estar expuesto al sol sino también por hacer ejercicio físico", explica sobre la diferencia entre golpe de calor e insolación.

"Hay que llevar a la persona que ha sufrido el golpe de calor a una zona de sombra, más fresca y tratar de preservarla. Hay que sentarla y jugar un poco con varios factores. Lo mejor es intentar meter el cuerpo completo en agua tibia y de forma paulatina intentar que esa agua sea cada vez más fresca", analiza Miguel Assal.

Sin embargo, poca gente va a tener la posibilidad de meterse al agua templada, pero sí que necesitarán líquido para poder sobreponerse. "Agua en el cuello, axilas, ingles y un paño fresco en la frente. También hay que darle agua, pequeños tragos siempre que pueda tragar. Hay que mantener a la víctima en una posición segura y esperar a que Emergencias haga su trabajo", concluye el técnico de emergencias recordando lo más importante: "Tienes que conseguir un enfriamiento".