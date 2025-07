La hija de José Luis Gil 'estalla' sobre el supuesto empeoramiento en el estado de salud de su padre

El estado de salud de José Luis Gil sigue siendo una de las grandes incógnitas para sus más fieles seguidores. Después de que el actor de 'La que se avecina' sufriera un infarto cerebral han sido pocas las novedades que hemos podido conocer sobre su estado actual. Ha sido a través de su hija, Irene Gil, que hemos podido conocer más de cerca su proceso de recuperación.

Cuatro años de enfermedad

El 4 de noviembre de 2021, José Luis Gil sufrió un ictus isquémico que casi acaba con su vida y por el cual se ha visto obligado a mantenerse muy lejos de las cámaras y de su mayor pasión en la vida: la actuación.

Hace varios meses, Irene Gil regresaba a redes para dar novedades sobre el estado de salud del actor. "Él no está bien, sino yo no estaría hablando. Es muy duro hablar del tema. Que físicamente tenga buena apariencia no quiere decir que esté bien. Él tiene una afasia mixta y comunicarse con él es un problema. Imagínate lo que es para una persona que lleva desde los 12 años siendo actor no poder comunicarse", escribía ella.

Y lamentablemente, desde que saliera la noticia de su enfermedad, José Luis Gil ha sido protagonista de decenas de rumores y bulos asegurando que su estado de salud sería peor de lo previsto, unos bulos que la propia Irene Gil ya tuvo que salir a desmentir en su momento.

Actualización sobre su salud

Y esta vez, de nuevo ha tenido que salir la hija del reconocido actor a confirmar que no se tratan más que de rumores y especulaciones que quieren jugar con la salud de su padre, cuando en realidad José Luis "sigue igual que la última vez, en casa, rodeado de cariño y disfrutando de la compañía familiar", unas palabras que han tranquilizado y mucho a la enorme cantidad de fans que tiene el actor.

En declaraciones a 'La Razón', Irene confiesa que no entienden de dónde salen estos rumores "tan dramáticos" y que no se compruebe si son ciertos antes de publicarse, más que nada porque ese tipo de noticias "causan mucho daño" sobre todo a los más cercanos a Juan Cuesta (uno de sus personajes más queridos en la serie 'Aquí no hay quien viva').

Y la verdad es que nadie entiende por qué salen este tipo de informaciones, sin fundamento, sobre uno de los actores más importantes y reconocidos de nuestro país. Con una impecable y extensa trayectoria a sus espaldas, José Luis Gil sigue haciéndonos reír y emocionarnos cada vez que lo vemos en nuestra pantalla, demostrando el incalculable talento que tiene para la interpretación.