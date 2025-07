Una experta en psicología explica cuál es el significado de procrastinar y cómo evitarlo

Seguro que has escuchado muchas veces el dicho: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. E, indudablemente, por una razón o por otra, has dejado tareas pendientes en tu agenda pensando que lo mejor sería realizarlas mañana o, quizá, pasado mañana. Así una y otra vez posponiendo los quehaceres para que, finalmente, no se realice ninguno.

Esto tiene un nombre, y se llama procrastinación. Es ese hábito tan común de dejar tareas pendientes para otro momento, retrasándolas el mayor tiempo posible. Esto no tiene nada que ver con la falta de disciplina; tiene que ver con aspectos cognitivos y emocionales de la persona.

Ángela Fernández, psicóloga online, ha explicado a través de su cuenta de instagram @pursuit.psicologia que la procrastinación —lejos de estar ligada con la vaguedad— es un “mecanismo de evitación emocional”. Dejamos para otro momento las tareas pendientes porque las “asociamos a emociones incómodas”.

Un ejemplo muy significativo es el miedo a no ser suficiente, a fracasar. El enfrentarnos a una tarea concreta presenta en nosotros determinados pensamientos intrusivos que no nos dejan avanzar. “Y si lo hago y sale mal” es una de las frases que más se repite en la sociedad a la hora de salir de una zona de confort.

Hoja de tareas con un texto procrastinando. / Annie Spratt /UNSPLASH

¿Por qué procrastinamos?

“Es una forma de evitar probarte a ti mismo por ese miedo a no dar la talla o no estar a la altura de las expectativas”, admite la psicóloga. Sin embargo, la procrastinación no es algo que sea inherente al ser humano, sino que tiene que ver, en gran medida, con la “autoexigencia extrema” y con “la falta de validación interna”. Y ese estricto perfeccionismo puede sobrepasar los propios límites.

Al contrario de lo que podamos pensar, el miedo al éxito también es una de las razones por las que procrastinamos. “No solo procrastinar por miedo a que las cosas salgan mal, también procrastinamos por miedo a que salgan bien”, informa Ángela Fernández. La psicóloga no alude al hecho de tener éxito en los quehaceres, sino a la incertidumbre de cómo sostener la situación posterior al triunfo.

Este patrón de comportamiento puede influir en tareas cotidianas y en las propias relaciones. “Cuando dependemos de ese impulso emocional, nos acabamos paralizando si este no está presente”, afirma Ángela Fernández. Sin embargo, existe la posibilidad de paliar este tipo de sentimientos y, de esta manera, trabajar la procrastinación.

¿Cómo lo evitamos?

Es evidente que es un problema que no se soluciona a corto plazo, sino que necesita de un gran trabajo personal. Esto implica que debemos esforzarnos por “identificar qué emociones incómodas estamos intentando evitar” a la hora de dejar nuestros deberes para otro momento. Además, no debemos esperar a que ese “impulso de motivación” aparezca, sino que Ángela aconseja “dar pequeños pasos” hasta que consigamos salir de ese espacio seguro en el que nos albergamos.

Este trabajo interno acabará “reduciendo la ansiedad porque ganarás control, seguridad y confianza”. Por ello, Ángela admite que es mejor “hacer las cosas con miedo y demostrarte a ti mismo que esas cosas se pueden hacer salgan como salgan que alimentar el miedo, la duda y la inseguridad”. Así que, apúntate aquello que dicen de “si tienes miedo, hazlo con miedo”.