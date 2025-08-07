El truco infalible para vigilar tu casa cuando te vas de vacaciones: solo necesitas un vaso de agua y una moneda
Un mecanismo muy económico que te resultará muy útil y te puede ahorrar algún susto de salud
A. Niego
Zaragoza se queda vacía en agosto. Los zaragozanos dejan la ciudad para irse de vacaciones o destinos en los que el calor no "aprete" tanto, como los pueblos, el pirineo o la playa. Muchas veces, la salida de casa nos pilla con el congelador lleno porque, al precio que están los alimentos, cada vez son más los consumidores los que recurren a los productos congelados para ahorrar unos cuantos euros.
Los alimentos congelados tiene una mayor duración, pero puede ocurrir algunas cuestiones que pongan en peligro los productos y que quizá nos impidan utilizarlos para nuestros platos. Si quieres asegurarte de que los alimentos que se encuentran en tu congelador son óptimos para el consumo, te traemos un truco infalible que te será muy útil sobre en esas temporadas en las pasas un tiempo fuera de casa.
Un truco 'low cost'
Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la vuelta de vacaciones son los posibles cortes de luz o fallos de servicio. Una situación que puede llegar a ser peligrosa pra nuestra salud si es de duración prolongada y que, a nuestra llegada, puede pasar desapercibida si todo ha vuleto a la normalidad.
Para averiguar si la nevera ha sufrido algún fallo a veces sobra con abrir el refrigerador y oler pero, no siempre es tan sencillo comprobar si realmente los productos están en mal estado. Hay un sencillo y llamativo método que te ayudará a salir de dudas: un truco “low cost, pero muy bueno”.
Lo primero que hay que hacer es llenar un vaso de agua y después meterlo en el congelador hasta que cristalice. Después se pone una moneda encima.
Con este método, si se corta la luz en tu casa mientras no estás, en función de lo hundida que esté la moneda, vas a saber si la comida llegó a descongelarse o si fue algo muy breve y aún es segura de consumir.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón