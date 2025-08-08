Confirmado: la UE y Estados Unidos prohíben definitivamente llevar este objeto electrónico en el equipaje facturado

La salida es inminente, la espera ha terminado: llega el momento de hacer la maleta para tu viaje. Como es habitual, empiezas el ritual de siempre: ropa, neceser, auriculares… empaquetas todas tus pertenencias de acuerdo a los requisitos de las aerolíneas, dejando aparte los líquidos, siempre en envases de menos de 100 ml y en una bolsa transparente. A partir de ahora, si facturas maleta, hay algo más que tendrás que tener en cuenta.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han actualizado y reforzado su normativa aérea para prohibir definitivamente el transporte de un tipo de dispositivos en el equipaje facturado. Y no es una cuestión de comodidad o espacio: el motivo es la seguridad a bordo.

Qué tipo de dispositivo está prohibido en bodega

Hablamos de ese cargador portátil que te ha salvado más de una vez cuando tu móvil estaba al 2% en mitad de tu paseo por Roma o por Hanoi. Pues bien, si eres de los que lo lanza a la maleta grande sin pensarlo, por aquello del rollo de sacar los dispositivos electrónicos en la cinta de seguridad, atención: a partir de ahora, podrías quedarte sin maleta o llevarte una multa por ello.

El problema no está en el cargador en sí, sino en el tipo de batería que utiliza. Los power banks funcionan, en su mayoría, con baterías de litio, un tipo de batería recargable que, aunque ligera y eficiente, también puede sobrecalentarse y provocar chispas. Si esto ocurre en la bodega del avión, donde no hay vigilancia ni posibilidad de intervención inmediata, el fuego puede extenderse sin control. De ahí que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. (TSA) hayan decidido prohibir el transporte de cargadores portátiles en el equipaje que se factura.

La medida no es nueva, pero ahora se aplica de forma universal: los dispositivos con batería de litio solo pueden ir en el equipaje de mano, donde podemos estar pendientes de ellos y la tripulación puede actuar si hubiera cualquier señal de sobrecalentamiento.

Una batería portátil / PIXABAY

Qué está permitido y qué no al volar en avión

Para evitar sustos en el aeropuerto, estas son las recomendaciones básicas si vas a viajar con una batería de litio:

Solo en equipaje de mano: jamás la factures.

Máximo dos por persona.

No se pueden recargar durante el vuelo.

Deben estar protegidas individualmente para evitar cortocircuitos (por ejemplo, con fundas o cinta adhesiva en los terminales).

Consulta las condiciones de tu aerolínea: algunas imponen límites adicionales según el voltaje o la capacidad.

Las restricciones a las baterías de litio en otros países

Este tipo de restricciones no se limita a Europa y Estados Unidos. En Filipinas, por ejemplo, está prohibido llevar cargadores de más de 160 Wh en vuelos nacionales e internacionales, incluso si van en la cabina. En Corea del Sur, un incendio originado por un cargador provocó un aterrizaje de emergencia en un vuelo de Air Busan, lo que llevó a implementar nuevas restricciones. Muchas aerolíneas asiáticas ya prohíben desde hace tiempo las baterías portátiles en el equipaje facturado, y lo más probable es que otros países se sumen pronto a la medida.

Varias personas con su móvil en el avión / PIXABAY

¿Cómo saber si tengo una batería de litio?

Buena pregunta. Si después de leer todo esto te estás preguntando si tu cargador portátil —o tu móvil, o incluso tu ordenador— utiliza batería de litio, aquí tienes la respuesta: probablemente sí. Este tipo de batería se ha convertido en el estándar en casi todos los dispositivos electrónicos actuales por su ligereza, tamaño reducido y capacidad de carga.

¿Cómo puedes saberlo con certeza? La mayoría de los dispositivos lo indica en una etiqueta o serigrafía que suele encontrarse en la parte trasera del aparato o directamente sobre la batería (si es extraíble). Si ves alguna de las siguientes siglas: "Li-ion" o "Lithium-ion", estás ante una batería de litio. También es común que estas baterías sean más ligeras al tacto que otras de tecnología más antigua.