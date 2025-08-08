Estos son los síntomas de la salmonella, segunda causa de enfermedades transmitidas por alimentos

Un brote de salmonella, según confirmaron desde Salud Pública, que salió del Festival Vino Somontano celebrado entre el 31 de julio y el 3 de agosto en Barbastro deja ya a 424 afectados entre los que se incluyen siete ingresos hospitalarios, cinco de ellos niños.

La salmonella es una bacteria que provoca la infección llamada salmonelosis, siendo una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas a nivel mundial. La mayoría de casos de salmonelosis que se han atendido por este brote en Barbastro presentan cuadros leves o moderados, aunque hay personas que, por una mayor vulnerabilidad o por tener patologías previas, pueden verse más afectadas.

Los análisis han confirmado que la bacteria causante de la intoxicación es la salmonella y ya se han tomado muestras de alimentos que pudieron estar implicados en la transmisión de la bacteria y que habían sido consumidos por las personas afectadas según las encuestas epidemiológicas. La salmonella se relaciona sobre todo con los huevos frescos, pero puede afectar a otros alimentos. En este caso, se puede tratar de productos cárnicos y otros que contengan salsas y/o huevo.

¿Qué es la salmonella?

Como en el caso de la listeria (bacteria) y listeriosis (enfermedad), la salmonella es la bacteria y la enfermedad se denomina salmonelosis. Ahora bien, no solo hay una salmonella, hay dos que son las más comunes: enteriditis y typhimurium.

De todos modos, es una enfermedad frecuente y que, salvo en ciertos casos, es molesta pero no grave. De hecho, en adultos sanos es muy probable que puedas tener la bacteria pero que no presentes síntomas. Ahora bien, en niños, personas mayores o gente con problemas inmunológicos puede provocar problemas de deshidratación y atención hospitalaria.

Los síntomas

Vómitos

Diarrea

Escalofríos

Dolor y calambres abdominales

Náuseas

Dolor de cabeza

Fiebre

Sangre en las heces

¿Dónde está y cómo eliminarla?

La salmonella vive en los intestinos de las personas y los animales y la contaminación se puede producir porque no se han llevado a cabo de forma correcta los procesos básicos de higiene. Dicho de otro modo, se contamina porque puede haber cualquier mínimo resto de heces de los animales.

Puede estar en los huevos, por lo que siempre que estén rajados o rotos hay que tirarlos por precaución, aunque a veces la bacteria está dentro y no podemos evitar ingerirla. También en las carnes, especialmente las aves y la vaca, puede estar; y en el caso de los pescados y mariscos en caso de que hayan estado en aguas contaminadas. Por último, en frutas y vegetales, si el agua de riego estaba contaminada, puede estar.

Para evitar cogerla es importante cocinar completamente los alimentos para que la bacteria muera o refrigerar o congelar. Y si la has contraído, se expulsa a través de las heces y no hay un tratamiento específico más allá de antibióticos, pero solo si los médicos consideran que la tienes por el torrente sanguíneo o eres un paciente inmunodeprimido.