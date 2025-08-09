No hagas esto en tu casa durante la ola de calor: puede tener riesgos para la salud

Las temperaturas elevadas no dan tregua y, desde el pasado domingo, España se enfrenta a su segunda ola de calor. Los termómetros se están situando entre 5 y 10 grados por encima de las temperaturas normales. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un comunicado advirtiendo de la prolongación de este fenómeno que va a afectar a casi todo el territorio, con valores que superarán los 40º en Zaragoza o Sevilla.

Por ello, es importante que las casas se mantengan en condiciones óptimas para poder sobrellevar las altas temperaturas, que cada año son más duraderas e intensas. Un aspecto clave consiste en saber cómo y cuándo ventilar la casa y aislar el interior. De manera instintiva, cometemos un error craso pensando que será beneficioso para nuestros hogares y, sin embargo, es todo lo contrario.

El error que todos cometemos

Una creencia común ―que realmente es un completo desacierto― es abrir las ventanas para airear. Este acto, a simple vista coherente, es contraproducente durante las horas más calurosas del día. Si se toma la decisión de ventilar entre las 11:00 y las 18:00, se elevará la temperatura interior.

Cuando la temperatura de la calle supera a la del interior de las casas, esto solo introduce más calor. La ventilación debe reservarse para las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando el aire exterior es más fresco y puede renovar el ambiente sin sobrecalentarse.

El calor intenso dentro del hogar representa un riesgo para la salud, ya que puede provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso agravar afecciones cardiovasculares y respiratorias. Por ello, es importante tener en cuenta que la temperatura del interior de los hogares sea lo más fresca posible.

Edificio con ventanas abiertas. / WILL SWANN / UNSPASH

Otras maneras de mantener fresco el hogar

Pero cerrar las ventanas cuando los termómetros marcan temperaturas elevadas no es lo único que debe hacerse. Es fundamental acompañarlo con el impedimento de la entrada de luz directa en el hogar. Para ello, se deben bajar persianas, correr cortinas y desplegar toldos. Estos elementos protectores evitan que el sol golpee directamente en los cristales, evitando así el famoso 'efecto invernadero'.

Si lo que quieres es ventilar de manera tradicional, lo correcto es cuando el aire exterior se enfría. Las horas tempranas son las más idóneas para permitir la circulación del aire en el hogar debido a que los mercurios tienden a bajar. Asimismo, la apertura de ventanas opuestas para crear corriente hará que el aire se renueve.

Otra manera de que tu hogar permanezca fresco es la instalación de ventiladores o aires acondicionados en zonas estratégicas donde acostumbra a hacer más calor. Todo ello sumado a la instalación de cristales con persianas, cortinas térmicas o toldos para que las altas temperaturas no incidan en las casas.

Mejoras en la comodidad

Todas estas tácticas no solo mejorarán la sensación térmica, sino que también serán beneficiosas para la salud. El Ministerio de Sanidad subraya la importancia de realizar estas prácticas bajo el marco del Plan de Prevención del Efecto de Calor Extremo, activado desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, que tiene como objetivo disminuir riesgos en la salud a causa de las altas temperaturas y posibles olas de calor.

Con decisiones sencillas y de bajo coste, puedes transformar tu casa en un refugio más fresco y protegido del exterior. Estas acciones cotidianas y sencillas adquieren una importancia crucial en estos veranos cada vez más intensos.