El truco definitivo para enfriar los refrescos y cervezas en la playa o la piscina en sólo 5 minutos
Disfruta de una bebida fría en tus jornadas veraniegas con este sencillo método
A. Niego
El plan de una cerveza fresquita con amigos es uno de los favoritos del verano. En una terraza, en un pícnic en el campo o durante una tarde de playa nos puede acompañar una lata de una de las bebidas más consumidas en nuestro país. Pero una de las cosas que no puede fallar para un buen amante de la cerveza es que esté bien fría.
Cuando nos llevamos los refrescos o cervezas a la playa se nos puede hacer complicado mantenerlas frescas durante toda la jornada. Los neveritas son una opción, pero si no cuentas con una que puedas cargar con bebidas, te dejamos un truco infalible para enfriarlas en tan sólo 5 minutos.
La manera más fácil y rápida de enfriar la cerveza es meterla en un recipiente que deberás llenar con agua y al que añadirás hielo y sal. Una vez hecho esto, habrá que removerlo todo bien y en cinco minutos tendrá tu cerveza lista para disfrutar. Cuantas más bebidas metas, más lento será el proceso, por lo que lo recomendable es hacerlo en pequeñas tandas.
Si te pilla en casa, otra forma de enfriar la cerveza de una manera rápida es utilizando agua y papel de cocina. Empapa el papel de cocina con agua y un poco de sal, envuelve la lata o botella que quieras enfriar y métela al congelador. En tan solo 10 minutos tienes en tu cerveza fría.
