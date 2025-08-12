Un carnicero viral de TikTok revela cómo detectar una hamburguesa de calidad (y evitar las peores)

La hamburguesa es el plato de comida rápida más popular en todo el mundo con diferencia. España vive desde hace un par de años 'boom' hamburguesístico que se ha expandido a velocidad de crucero por todo el país. Por ejemplo, la gran mayoría de negocios gastronómicos que abren sus puertas incluyen en sus cartas diferentes elaboraciones de 'burger' con sabores dulces y salados.

Además, los festivales de hamburguesas también han llegado a todas las capitales de provincia y son un auténtico éxito porque cientos de personas hacen fila durante más de media hora para probar varias 'burger' por un precio que, en muy pocas ocasiones, baja de los 15 euros.

Mucho se ha hablado de la calidad de las hamburguesas en las últimas horas después de que el chef Jordi Cruz, popular jurado de Masterchef, afirmase en público que el mejor restaurante del mundo es el McDonald's.

Ante una subida del precio en los restaurantes y bares, los supermercados han decidido subirse a la ola de las hamburguesas ofreciendo en sus escaparates elaboraciones de todo tipo: con queso, bacon, pollo, cerdo o mixta. Tambiés es posible encontrar este plato estrella de la cocina americana es carnicerías donde todo siempre está hecho con mucho más cariño.

Imagen de archivo de una hamburguesa en un restaurante / PIXABAY

Ante una oferta tan creciente, los clientes dudan en muchos casos cuál es la hamburguesa de mejor calidad, es decir, la de que además de estar buena es lo más sana posible. Un popular carnicero ha publicado un vídeo en su canal de TikTok que ha dado la vuelta a España ya que explica sus trucos para poder detectar cuándo estás comprando una buena o una mala hamburguesa.

"Una hamburguesa de calidad tiene color con vida, es jugosa al tacto se deshace en la boca, tiene grasa infiltrada y es 100% ternera de verdad. La calidad se paga y sabe verdaderamente a carne. Si vas a comer carne, que sea de la buena y si es de la madurada, mejor que mejor", explica La Madurada.

Color pálido

"Al contrario, una mala hamburguesa tiene color pálido, es más seca que la mojama, es chicle, tiene grasa amarilla y apelmazada, tiene solo 70% de carne, sabe a cartón y la puedes usar como un ladrillo más de tu casa", critica el carnicero que se hizo popular hace unos días al afirmar que todo el mundo cocinaba mal las hamburguesas y otras carnes ya que no necesitan aceite.