El truco de los japoneses para estar delgados sin hacer dieta

Seamos honestos. Un año más quizás pienses que, con el objetivo de perder peso, ya estás buscando trucos para adelgazar o reflexionando sobre la Operación Bikini.

Podría ser que ya hayas llegado tarde, aunque en el proceso de adelgazamiento nunca es tarde si la dicha es buena. Eso sí, olvídate de las dietas milagro puesto que solo existe una fórmula para adelgazar de forma sostenida y buena. Te lo contamos en este preguntas y respuestas sobre dietas de verano.

Sea como sea, sí existen trucos para adelgazar o al menos perder algo de barriga antes de que lleguen los meses en los que volveremos a lucir cuerpo en playas y/o piscinas. Aunque lo mejor es seguir hábitos saludables y sostenidos en el tiempo, como hacen los japoneses.

Y es que Japón es uno de los países con las tasas más bajas de obesidad, un 3,5% frente al 21% de España o el 33% de Estados Unidos. Su tradición cultural, así como las leyes existentes para combatir el sobrepeso, han ayudado mucho a que sus ciudadanos mantengan una figura envidiable.

En este sentido, aquí tienes una serie de consejos y ‘trucos’ que utilizan los japoneses para estar delgados y sin necesidad de recurrir a dietas.

Nunca se llenan

Lo primero que debes saber es que nunca se llenan del todo con la comida. Los japoneses utilizan un método, conocido como Hara Hachi Bu, que se basa en parar de comer cuando sienten una ligera sensación de saciedad. Algo diametralmente opuesto a lo que sucede en los países occidentales, donde culturalmente se come hasta casi no poder más.

Además, comen alimentos de fácil digestión. Están acostumbrados a consumir productos crudos durante los meses de verano y eso les ayuda a afrontar el calor, y optan por los cocinados en el invierno.

Equilibrio y vida saludable

Su alimentación, por otra parte, está basada en el yin y el yang. El filósofo japonés George Ohsawa desarrolló una dieta macrobiótica basada en la dieta, el ejercicio, la meditación y la energía del yin y el yang. Se trata de comer y vivir en armonía y buscar el equilibrio de nuestro cuerpo. En ella tienen especial relevancia los productos orgánicos y de temporada cultivados de forma local (cereales integrales, frutas y verduras así como judías y productos derivados).

Utilizan, eso sí, la llamada dieta de la respiración prolongada. Una técnica tradicional que consiste en respirar durante tres segundos y exhalar fuertemente durante otros siete, y que facilita la quema de grasa.

Algo que también consiguen con baños calientes. Baños que ayudan no sólo a quemar calorías, sino también a reducir los niveles de azúcar en sangre. Es suficiente con 20-22 minutos en agua con temperaturas que oscilen entre los 38 y 42 grados, algo que disminuye también la inflamación del cuerpo y facilita un sueño de mayor calidad.

Sin ir al gimnasio

Ya para ir concluyendo, es muy importante mantener una buena postura. Los japoneses se rigen por el método de Toshiki Fukutsudzi, un popular médico japonés, cuya técnica consiste en sentarse en el suelo con las piernas estiradas y situar una toalla enrollada detrás de la espalda. Luego, hay que tumbarse en posición recta con la toalla bajo la cintura e intentar acercar los dedos de los pies de forma que estos hagan un triángulo. Por último, hay que levantar los brazos por encima de la cabeza e intentar juntar los dedos meñiques. Hay que permanecer en esta postura al menos cinco minutos pues se ha demostrado que mantener una buena postura ayuda a adelgazar.

Por último, hay que aclarar que la población nipona no acude al gimnasio. Simplemente no van, no entra en su cultura de vida sana ya que están acostumbrados a realizar entrenamientos moderados como caminar a diario, realizar estiramientos o hacer yoga. Prácticas que les ayuda a reducir el estrés, uno de los principales factores por los que el cuerpo usa la grasa de nuestro organismo.