Preocupación por Benita Maestra Joao tras reaparecer en silla de ruedas: "Me han pasado muchas cosas"

Inmersa en su proceso de cambio de género, Benita ha decidido mostrarse tal y como es, inspirada por el ejemplo de su madre y con la determinación de vivir su verdad. Esta decisión la ha convertido en referente de valentía y autenticidad para quienes buscan su propia liberación personal.

La vidente ha reaparecido en Madrid en silla de ruedas, generando gran preocupación por su estado de salud. Visiblemente emocionada, ha roto a llorar desconsoladamente, transmitiendo un mensaje de fuerza y esperanza: "Sí. Además, tengo que ser fuerte. Cuando me dicen que fuerte eres, Benita, digo, por tantas Benitas, por tantas Benitas. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo. Y que ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca".

La artista ha asegurado al equipo de Europa Press que su vida está marcada por numerosas experiencias, aunque insiste en que no han sido negativas: "Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida. Y me han pasado más. Pero no son malas. No son malas".

Con su característico sentido del humor, Benita ha bromeado sobre el motivo por el cual ha viajado sola a la capital: "Claro, porque venía con mi representante, con Tony R. Él tenía que llevar a un cantante suyo, Óscar el Ruso, una cosa de Sevilla. Y entonces digo, yo me voy sola, muy valiente. Entonces yo, que ahora mismo tengo más puntos, iba a decir que Chanel en Eurovisión, pero sí. Bueno, Chanel sí. Melody, Melody, perdona Melody, te quiero y te adoro, pero zero points".