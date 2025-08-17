No es agua ni jabón: el secreto mejor guardado para quitarte el cloro de la piscina este verano

En verano o tras un largo baño en la piscina, muchos confiamos en la ducha para “quitarnos” el cloro de la piel y el cabello.

Si bien el agua corriente y el jabón ayudan a mejorar la sensación tras la exposición, no todo lo que atribuimos a la ducha es cierto. A continuación, confirmamos qué acciones sí realiza y cuáles no, con datos de expertos y fuentes especializadas.

Lo que sí hace la ducha

Elimina parte del cloro libre de la superficie de la piel.- Tras nadar en agua clorada, una ducha con agua templada elimina gran parte del cloro residual que permanece sobre la piel y el cabello, reduciendo así posibles irritaciones.

Tras nadar en agua clorada, una ducha con agua templada elimina gran parte del cloro residual que permanece sobre la piel y el cabello, reduciendo así posibles irritaciones. Ayuda a disolver residuos cuando se usa jabón o champú.- El uso de un jabón suave o un champú específico facilita la eliminación de los subproductos grasos y clorados que quedan tras la inmersión, mejorando el enjuague.

El uso de un jabón suave o un champú específico facilita la eliminación de los subproductos grasos y clorados que quedan tras la inmersión, mejorando el enjuague. Reduce el olor a cloro.- Al lavar la piel y el cabello se desprende la capa superficial donde se concentra el olor a cloro; por eso, una buena ducha minimiza esa característica “fragancia” de piscina.

Lo que no logra del todo

No neutraliza químicamente el cloro.- El agua y el jabón solo arrastran el cloro libre; no lo transforman en compuestos inofensivos. Para neutralizarlo a nivel molecular, se necesitan agentes reductores como la vitamina C (ácido ascórbico).

El agua y el jabón solo arrastran el cloro libre; no lo transforman en compuestos inofensivos. Para neutralizarlo a nivel molecular, se necesitan agentes reductores como la vitamina C (ácido ascórbico). No elimina por completo el cloro ya absorbido en la piel o el cabello.- Aunque la ducha elimina la mayor parte, parte del cloro absorbido se liga a proteínas (formando cloraminas) y no se va fácilmente solo con agua y jabón.

Aunque la ducha elimina la mayor parte, parte del cloro absorbido se liga a proteínas (formando cloraminas) y no se va fácilmente solo con agua y jabón. Si el agua del grifo también está clorada, no quitas todo el residuo.- Ducha tras ducha, un suministro con cloro de desinfección puede reponer parte del cloro superficial, de modo que no se logra un aclarado “libre de cloro”.

El truco definitivo

La vitamina C (ácido ascórbico o su sal, ascorbato de sodio) es un neutralizador químico del cloro y de las cloraminas. Reacciona rápidamente y de forma directa con estos oxidantes, transformándolos en cloruro (iones Cl⁻) y otras moléculas inofensivas, sin dejar subproductos tóxicos.

Eficacia probada: estudios de la American Water Works Association y del Servicio Forestal de EE. UU. certifican que 1 000 mg de ácido ascórbico eliminan completamente el cloro de un baño estándar, sin alterar significativamente el pH del agua.

estudios de la American Water Works Association y del Servicio Forestal de EE. UU. certifican que 1 000 mg de ácido ascórbico eliminan completamente el cloro de un baño estándar, sin alterar significativamente el pH del agua. Aplicación práctica: existen filtros de ducha con cápsulas de vitamina C que neutralizan hasta el 99 % del cloro antes de que el agua llegue a la piel, mejorando hidratación y reduciendo irritaciones.

La ducha es efectiva para enjuagar gran parte del cloro libre y mejorar la sensación tras el baño, pero no basta para neutralizar químicamente todos los compuestos clorados ni eliminar por completo los residuos absorbidos.

Para ello, la vitamina C se revela como el método más rápido y seguro, tanto en forma de aditivo directo (polvo de ácido ascórbico) como de filtros de ducha especializados. Así, podrás disfrutar de una piel y un cabello más sanos, sin renunciar a la higiene diaria.