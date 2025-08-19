Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 30 euros y es fácil de instalar

Todos conocemos la incómoda sensación de dormir con calor. Las sábanas parecen pegarse a nuestro cuerpo, no dejamos de sudar y no somos capaces de pegar ojo. Sin duda, esa es una de las cosas más engorrosas del verano.

Para evitar el sofoco nocturno podemos abrir la ventana, usar ropa de cama más fina o prescindir del pijama, pero cuando el calor aprieta es probable que sea aún más molesto durante el día, cuando el sol pega de lleno. Ahí, el aire acondicionado o el ventilador se convierte en el mejor aliado.

Sin embargo, también hay opciones para refrescar la casa sin encender estos aparatos eléctricos: instalar unos buenos estores opacos. En Ikea han bajado el precio de un modelo muy sencillo de colocar en las ventanas y que te permitirá mantener el fresco por menos de 30 euros.

El estor Fridans

La cadena sueca de muebles y decoración Ikea ha rebajado el precio del estor opaco Fridans, que ha pasado de costar 39,99 a 29,99 euros. Está disponible en varios colores: blanco, con rayas amarillas, azul marino, gris y negro.

"Los estores reducen el calor del sol y también evitan la pérdida de calor por la ventana. Para una mayor eficacia, monta el estor dentro del hueco de la ventana, o lo más cerca posible de esta, para evitar que se queden huecos", informa la compañía.

Además de no llevar cuerdas para garantizar la seguridad de los más pequeños de la casa, el estor es muy práctico porque se puede cortar con la longitud determinada para cada ventana "y volver a cortar para una ventana más pequeña".

"El tejido evita la entrada de luz y los reflejos molestos en pantallas o en la televisión. Aporta total privacidad, ya que las formas o la luz no se pueden percibir desde fuera; tampoco se puede distinguir la transición entre el día y la noche", detalla Ikea sobre este artículo. Para manejarlo, cuenta con una varilla "que es como una varita que, por arte de magia, te permite colocar el estor exactamente como quieres".