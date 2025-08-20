Multas históricas para los dueños de gatos: esto es lo que debes hacer para evitarlo

La nueva Ley de Bienestar Animal 2025 establece nuevas obligaciones para los dueños de gatos. Quienes no cumplan con esta normativa podrían enfrentarse a multas históricas de hasta 200.000 €.

Esta ley tiene un objetivo claro: frenar el abandono, la cría incontrolada y cualquier forma de maltrato hacia los felinos. Los cambios en la normativa sobre mascotas incluyen la obligatoriedad del microchip o de la esterilización.

La norma incluye sanciones por algunas infracciones que han despertado polémicas durante toda la tramitación, como las referidas al tiempo que pueden pasar solas en casa nuestras mascotas.

Registro obligatorio para evitar sanciones

Entre los cambios más significativos está el del registro. Todos los gatos domésticos deben estar inscritos en el registro oficial de animales de compañía y tener puesto el microchip. El registro debe hacerse durante los primeros meses del animal e incumplirlo será considerado infracción grave y puede ser sancionados con hasta 50.000 €.

Además, salvo para criadores autorizados, la esterilización es obligatoria y debe hacerse antes de los seis meses de vida del felino. En este caso, la sanción escala hasta los 200.000 €, ya que se considera infracción muy grave.

La medida más polémica está relacionada con las vacaciones de los dueños. Ahora, tu gato no podrá estar solo en casa más de 72 horas consecutivas. Estás obligado a buscar a una persona que lo cuide si planeas ausentarte más días. Además, queda descartado dejar al animal en zonas como terrazas, balcones, trasteros o espacios inadecuados, así como dejar que deambule por la calle sin vigilancia.

En estos casos, la infracción también se considera grave y cuenta con multas de hasta 50.000 €. Aunque las sanciones son severas, apuntan a mejorar la vida de nuestras mascotas, controlando las colonias callejeras, las camadas no deseadas y el ciclo de abandono al que se enfrentan estos animales.