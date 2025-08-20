Adiós a la barriga: esta es la vitamina que puede ayudar a eliminar la grasa abdominal según un estudio científico

La búsqueda de un vientre más plano y tonificado es el objetivo de muchas personas, y siempre es importante dejar clara la importancia de consultar al médico o al nutricionista antes de tomar decisiones para perder peso que puedan afectar a nuestra salud.

Millones de personas emprenden cada año la batalla de la grasa abdominal: se trata de una de las preocupaciones estéticas más comunes tanto entre los hombres como entre las mujeres. Y es que las llamados "flotadores" son más a menudo de lo que muchos están dispuestos a admitir el disparador de las dietas, ejercicios y propósitos por llevar un estilo de vida más sano y equilibrado.

Más allá de hablar con médicos y especialistas sobre nuestros objetivos para perder peso, investigaciones recientes han sugerido que existe una vitamina que podría dar un impulso adicional a la pérdida de grasa abdominal.

La vitamina que podría ayudar a perder grasa abdominal

Un estudio presentado por la Sociedad Europea de Endocrinología de Barcelona ha determinado que la vitamina D podría tener un papel más que relevante a la hora de reducir la grasa abdominal y no solo eso: su ingesta también podría estar detrás de una mejora en el control del colesterol.

Según esta investigación, realizada en Países Bajos y donde se analizó el comportamiento de cerca de 7.000 personas se encontró una relevante relación entre los niveles bajos de vitamina D y una acumulación mayor de grasa en el área abdominal.

En palabras de una de las principales especialistas implicadas en el estudio, Rachida Rafiq del VU University Medical Center en Amsterdam, "aunque no medimos la deficiencia de vitamina D en nuestro estudio, la fuerte relación entre el aumento de la cantidad de lípidos y los parámetros más bajos de esta vitamina sugiere que las personas con cinturas más grandes tienen un mayor riesgo de desarrollar deficiencia y deberían considerar controlar sus niveles de este nutriente".

Vitamina D y grasa abdominal

Esta vitamina en cuestión, conocida como 'vitamina del sol', ya es conocida por su importancia en la salud ósea y para prevenir distintos tipos de enfermedades; pero las últimas revelaciones también sugieren que estas podrían extenderse hasta la lucha contra los niveles de colesterol y para combatir la grasa abdominal.

En general, se recomienda aumentar los niveles de vitamina D a través de la exposición solar (siempre controlada y con cremas fotoprotectoras) además de la ingesta de alimentos ricos como el salmón, los huevos o suplementos dietéticos.

En cualquier caso, aunque la investigación aproxima una relación entre ambos fenómenos, todavía se necesita más inversión para seguir estudiando cuál es exáctamente el funcionamiento de la vitamina D con respecto a la grasa abdominal y el colesterol.