Esta deliciosa fruta es baja en calorías, previene el envejecimiento celular y está de temporada

El tomate es una fruta. Sí, han leído bien. En contra de lo que muchos piensan, el tomate no es una verdura, sino una fruta. La confusión sale de los fogones, pues los tomates son el ingrediente estrella de muchas recetas para elaborar platos principales y salados.

Ricos en vitamina C, potasio y carotenoides, los tomates son unos potentes antioxidantes que previenen el envejecimiento celular y, por tanto, la aparición de cataratas. Además, el consumo de tomate también pueden inhibir la absorción del colesterol y tienen propiedades antibióticas.

Es una de las frutas más vendidas del mundo y también de las más consumidas. Originario de la zona de los Andes, los aztecas ya lo cultivaban en México antes de la llegada de los españoles al continente y, pese a que procede de América, en la actualidad China es el mayor productor mundial de tomates.

Imagen de una tomatera / congerdesign

La palabra tomate deriva de tomat, que proviene de la lengua náhuatl y significa "fruto de agua". Los conquistadores españoles fueron los encargados de introducir el tomate en Europa. Sin embargo, los europeos no se comieron un tomate hasta finales del siglo XVIII cuando se popularizó su cultivo y comenzó a consumirse. Hasta entonces, la tomatera sólo tuvo un uso ornamental.

Beneficios del tomate

Posee tan pocas calorías que 100 gramos de tomate no llega a las 20 calorías. Además, es muy rico en agua, el 98% de esta fruta está compuesta por agua. Es una excelente fuente de vitamina C, pero sobre todo destacan los carotenoides -el licopeno es una forma de carotenoide- que no sólo son los responsables de darle su color rojo, sino que también son unos potentes antioxidantes.

Estos son los principales beneficios de consumir tomates:

Contra las cataratas: ayuda a prevenir el envejecimiento ocular porque es rico en antioxidantes como la vitamina A o la luteína, entre otros.

ayuda a prevenir el envejecimiento ocular porque es rico en antioxidantes como la vitamina A o la luteína, entre otros. Mejora la piel: la acción de los antioxidantes ayudan a proteger la piel contra el Sol y a la generación de colágeno.

la acción de los antioxidantes ayudan a proteger la piel contra el Sol y a la generación de colágeno. Bueno para bajar de peso: al tener tan pocas calorías es ideal para las dietas de adelgazamiento.

al tener tan pocas calorías es ideal para las dietas de adelgazamiento. Antibiótico: la tomatina tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

Pese a los múltiples beneficios que tiene el tomate, hay algunos motivos por los que hay que limitar o evitar su consumo: