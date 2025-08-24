Ikea oferta el "miniescurreplatos" que todos necesitamos: pequeño, funcional y cuesta menos de 2 euros

En tiempos económicos complicados, en los que el acceso a la vivienda parece más un lujo que un derecho, cada metro cuadrado cuenta si queremos llegar a fin de mes de manera holgada. Los precios no parece que vayan a bajar y eso ha hecho que muchos hayan tenido que aprender a marchas forzadas a llevar un estilo de vida más austero.

Aún así, el día a día es complicado y muchos se ven obligados a mudarse a viviendas cuyas dimensiones son muy reducidas, lo que obliga a ser ingeniosos para poder aprovechar el espacio al máximo. Ahí es donde entra Ikea,el aliado perfecto para este tipo de inquilinos que gracias a sus novedosos productos permiten que tengan un hogar completamente funcional.

El último invento es su escurreplatos STÄMLING, que cuenta con un práctico diseño que te permite colocar platos, vasos, tazas y cubiertos, acumulando el agua escurrida en su fondo. El miniescurreplatos Stämling de Ikea tiene un práctico diseño que acumula el agua escurrida al fondo, pero aún así evita que entre en contacto con platos y cubiertos mientras no se secan.

Con esta práctica opción que te trae Ikea, podrás dar un nuevo aire a tu cocina sin desembolsar grandes cantidades de dinero ya que por solo 1,99 euros puedes llevárte a casa este práctico aliado. Además, puedes comprar varios escurreplatos, ya que se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no los uses. En cuanto al material, está hecho con polipropileno (50 % reciclado como mínimo).