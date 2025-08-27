¿Usas papel de horno en la freidora de aire? Advierten de su peligrosidad

El uso de la freidora de airese ha popularizado en los hogares gracias a su capacidad para cocinar alimentos de forma más saludable y rápida. Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es cómo mantener el aparato limpio y facilitar la extracción de los alimentos, evitando goteos y restos que dificultan la limpieza.

Para ello, muchos recurren al papel vegetal o a alfombrillas de silicona en la base de la cesta, con el objetivo de recoger aceites y restos de comida, lo que además facilita una experiencia culinaria más cómoda y placentera.

La circulación de aire dentro del aparato es esencial: es lo que permite una cocción uniforme y que los alimentos consigan ese resultado crujiente tan deseado. Por este motivo, se recomienda utilizar accesorios compatibles, como moldes de silicona o de metal, que no bloqueen el paso del aire.

Alimentos y materiales que debes evitar en la freidora de aire

No todos los alimentos son aptos para la freidora de aire. Los alimentos con alto contenido de humedad —por ejemplo, verduras de hoja verde o alimentos congelados no escurridos— pueden producir exceso de vapor y acabar quemados. Asimismo, los rebozados húmedos tienden a desprenderse durante la cocción, generando suciedad y afectando al resultado final. Tampoco es recomendable cocinar granos crudos (como arroz o pasta), que no alcanzan la textura adecuada en este tipo de aparato.

En cuanto a los materiales, es importante evitar los recipientes plásticos, ya que pueden derretirse por efecto del calor, y escoger siempre utensilios resistentes y aptos para temperaturas elevadas, como la silicona alimentaria o ciertos metales.

Consejos para obtener una textura crujiente y una cocción adecuada

El aceite en aerosol es un aliado en la cocina con freidora de aire. Una ligera capa sobre los alimentos favorece el dorado y la textura crujiente característica. Si no se utiliza la cantidad suficiente, los resultados pueden ser secos y menos sabrosos. Este pequeño gesto marca la diferencia en platos como muslos de pollo, papas o empanados.

Para aprovechar al máximo tu freidora de aire, recuerda seguir las recomendaciones de fabricantes y organismos oficiales, evitando materiales y alimentos no adecuados y utilizando accesorios compatibles. Así, conseguirás resultados óptimos y garantizarás la seguridad del aparato y de tu hogar.

¿Por qué no debes usar papel de horno en la freidora de aire?

Colocar papel de horno o láminas de aluminio en el fondo del cestillo de la freidora de aire puede ser contraproducente y hasta peligroso, alerta la cuenta @directopaladar. Según los responsables de Philips, la marca creadora de la primera Airfryer, puede bloquear la base puede afectar al funcionamiento del aparato.

El secreto de una buena cocción en cualquier freidora de aire reside en el flujo de aire caliente que circula en 360 grados dentro del dispositivo. Cuando se coloca papel o aluminio en la base, este flujo se ve interrumpido, lo que puede provocar que los alimentos no se cocinen de forma uniforme y pierdan textura o sabor.

Además, existe el riesgo de que el papel se desplace o se caliente en exceso, especialmente cuando no hay alimentos encima, pudiendo llegar a bloquear las resistencias o incluso quemarse. Esto no solo reduce la eficiencia del electrodoméstico, sino que también puede poner en riesgo la seguridad del usuario.

Una alternativa práctica y segura es optar por bandejas de silicona o moldes perforados. Estos accesorios permiten que el aire siga circulando libremente, garantizando una cocción uniforme y evitando la suciedad excesiva en el cestillo. Además, son reutilizables, fáciles de limpiar y contribuyen a prolongar la vida útil de la freidora.