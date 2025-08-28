Tu empresa no puede meterte en un grupo de Whatsapp con tu número de móvil personal: se enfrenta a multas de 70.000 euros
Tampoco estás obligado a contestar a los mensajes fuera de tu horario laboral, según advierte el asesor fiscal José Ramón López
P. T. García
¿Tu empresa te mete sin consultarte en un grupo de Whatsapp del trabajo con tu número de móvil personal? Pues que sepas que eso es ilegal. No puede hacerlo y se enfrenta a multas de hasta 70.000 euros. Así lo advierte el asesor fiscal José Ramón López a través de un vídeo en sus redes sociales (@tu_blog_fiscal).
Sanciones
"No pueden meterte de repente en un grupo de trabajo de Whatsapp con tu teléfono personal sin haber dado tu consentimiento antes. Esto viola la ley de protección de datos. La empresa que lo haga se arriesga a una multa de setenta mil euros", asegura el experto, que a continuación ahonda en el tema.
Dos opciones
"La empresa puede crear un grupo de trabajo en Whatsapp perfectamente, pero debe elegir una de estas dos opciones: o te piden autorización para incluirte con tu teléfono personal, o te dan un teléfono de empresa y te incluyen en el grupo con ese dispositivo. Así no necesitan tu permiso, porque es un grupo de trabajo con un teléfono de la empresa", comenta.
Fuera del horario laboral, no hay que contestar
Sobre esto, José Ramón López hace un apunte más. "Y ojo, que te metan en un grupo con el teléfono de trabajo no significa que tengas que responder a todos los mensajes en cualquier momento. Sabemos que existe la desconexión digital. Fuera del horario laboral, no estás obligado a contestar. Cuando empieces tu jornada, si tienes mensajes pendientes, los respondes con calma", explica.
"Estamos en verano, en vacaciones, con más tiempo libre, así que es importante que tengas claro cuáles son tus derechos en cualquier situación", concluye.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Decisión final con Francés en el Girona
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?