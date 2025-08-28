Tu empresa no puede meterte en un grupo de Whatsapp con tu número de móvil personal: se enfrenta a multas de 70.000 euros

¿Tu empresa te mete sin consultarte en un grupo de Whatsapp del trabajo con tu número de móvil personal? Pues que sepas que eso es ilegal. No puede hacerlo y se enfrenta a multas de hasta 70.000 euros. Así lo advierte el asesor fiscal José Ramón López a través de un vídeo en sus redes sociales (@tu_blog_fiscal).

Sanciones

"No pueden meterte de repente en un grupo de trabajo de Whatsapp con tu teléfono personal sin haber dado tu consentimiento antes. Esto viola la ley de protección de datos. La empresa que lo haga se arriesga a una multa de setenta mil euros", asegura el experto, que a continuación ahonda en el tema.

Dos opciones

"La empresa puede crear un grupo de trabajo en Whatsapp perfectamente, pero debe elegir una de estas dos opciones: o te piden autorización para incluirte con tu teléfono personal, o te dan un teléfono de empresa y te incluyen en el grupo con ese dispositivo. Así no necesitan tu permiso, porque es un grupo de trabajo con un teléfono de la empresa", comenta.

Fuera del horario laboral, no hay que contestar

Sobre esto, José Ramón López hace un apunte más. "Y ojo, que te metan en un grupo con el teléfono de trabajo no significa que tengas que responder a todos los mensajes en cualquier momento. Sabemos que existe la desconexión digital. Fuera del horario laboral, no estás obligado a contestar. Cuando empieces tu jornada, si tienes mensajes pendientes, los respondes con calma", explica.

"Estamos en verano, en vacaciones, con más tiempo libre, así que es importante que tengas claro cuáles son tus derechos en cualquier situación", concluye.