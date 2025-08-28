Parece de Ikea pero es de Leroy Merlin: el escurreplatos ideal para cocinas pequeñas

En nuestro día a día, fregar los platos es algo que debemos hacer aunque tengamos el lavavajillas más moderno del mercado o la cocina más pequeña del mundo. Aunque la tecnología puede facilitarnos esto, siempre hay cosas que requieren de un toque de estropajo: una sartén, un vaso o un plato con restos de la cena de ayer.

Para dejar todos aquellos cubiertos y platos todavía mojados, contar con un escurreplatos es esencial. Este accesorio, a veces infravalorado, se convierte en un aliado indispensable en todas las cocinas, ya que permite un secado rápido e higiénico de cualquier tipo de vajilla.

Por ello, cientos de marcas que incluyen productos de hogar en sus catálogos deciden innovar con productos tan necesarios como son los escurreplatos. Para cocinas grandes o pequeñas, de todos los colores y tamaños; encontrar un escurreplatos perfecto para tu cocina comienza con determinar los gustos del cocinero o propietario de la casa.

Asimismo, Leroy Merlín ha sacado un nuevo escurreplatos ideal para todas las cocinas, aunque mucho más práctico para aquellas que son pequeñas. Por tan solo 20,99 euros, este escurreplatos cumple su función básica: secar platos, vasos y cubiertos.

Escurreplatos Leroy Merlín. / Leroy Merlín

Hasta 9 platos caben en este producto en su soporte enrejado. Pero no solo eso, sino que todavía queda espacio para vasos en su zona plana y, en su portacubiertos, varios cuchillos, cucharas y tenedores. Todo ello con un drenaje por el que se escurre el agua para llegar a la bandeja inferior.

El agua se acumulará en el soporte de goteo y el usuario solo deberá desmontarlo y vaciarlo. A su vez, asegurarse de una buena limpieza es clave a la hora de adquirir un escurreplatos de estas características. Gracias al diseño de este escurreplatos, se evitarán enfermedades debido a la proliferación de moho por acumulación de agua, cosa que suele ocurrir con aquellos escurreplatos de baja calidad sin un drenaje fiable.