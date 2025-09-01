Chollo en Leroy Merlin: este es el sustituto 'pijo' de los estores y las cortinas de toda la vida

Decorar un hogar puede ser una de las tareas más arduas que puede haber. No basta con gustarte unos elementos u otros: hay que saber combinarlos con estilo para transformar los espacios en lugares cálidos y acogedores.

Una de las piezas que siempre han estado presentes en las casas con los estores y las cortinas para proteger del sol y dotar a la vivienda de privacidad ante ojos curiosos del exterior. Es raro encontrarse una casa sin estas piezas tradicionales, pero siempre hay alternativas para huir de "lo que siempre se ha hecho".

Una novedad la vende Leroy Merlin y tiene el atractivo de que son tendencia en las casas más pijas del panorama nacional. Buenas noticias: están a muy buen precio.

Alternativa buena, bonita y barata

Estar a la vanguardia nunca ha sido tan sencillo y a tan buen precio. La multinacional francesa especializada en bricolaje, decoración y jardinería tienen a la venta la alternativa ideal (y chic) a las clásicas cortinas y estores de tela que pueblan dormitorios y salones de toda España.

Se trata del estor enrollable de bambú modelo Slats Hatha de INSPIRE. Un modelo sencillo de Leroy Merlin que da un impulso al estilo de los hogares que lo han llevado a ser de lo más buscado en este campo por la high class para dar un toque elegante a los interiores. Tanto es así que revistas de interiorismo ya lo han situado como uno de sus favoritos y referentes.

Entre sus puntos a favor están los beneficios del bambú, que transmite una sensación de calidez y cercanía, además de proporcionar bienestar visual. En otras palabras, aportan un estilo propio y diferencial, a la par que son flexibles para combinar con elementos de otro estilo. Además, son elegantes y versátiles, que combinan con casi todo, mientras representa una vuelta a lo orgánico y a la proximidad con las materias primas que la naturaleza nos da.

Estor de Leroy Merlin / Leroy Merlin

Hay diferentes opciones y todas ellas con 5 años de garantía. Las medidas más buscadas son de 90x180 cm, pero también se adaptan a salones con el diseño de 150 x 250 cm. El precio es de 19.99 y 42.99 euros respectivamente.