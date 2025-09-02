Así es la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea

Imagínate un Zara Home, pero con los precios de Ikea. Eso es Lefties Home, la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega. Con ella, el gigante Inditex quiere revolución el sector de la casa, ofreciendo artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... E incluso fragancias y libros. Eso sí, no vende muebles. De momento...

Las colecciones de Lefties Home recuerdan a las de Zara Home. Tienen sus básicos (sábanas, toallas o mantas de colores lisos) y a la vez otros diseños más cuidados, que siguen las actuales tendencias de decoración. Un ejemplo de ello es que muchos de sus artículos se pueden personalizar con tu nombre (o un texto). Esta opción existe para albornoces, sábanas, fundas nórdicas, almohadones...

Bajos precios

En Lefties Home puedes encontrar manteles individuales por menos de 5 euros, una colección de seis vasos por 17 euros, tazas por 6 euros, set de funda nórdica y almohada por 12 euros, cojines también por 12, mantas por 29, marcos grandes de fotos por 12, velas aromáticas por 9... Y todo con un diseño especial y único.

Vende libros de decoración

Una de sus productos más originales son los libros de decoración. Hay muchas opciones y a precios diversos. Por ejemplo, un libro de Renoir vale 15 euros y otro de Miró por 13. Es una de las últimas tendencias en el sector: colocar libros de gran formato en el recibidor, en la mesa de centro del salón o en la mesita de noche de la habitación.

Varios productos de Lefties Home / / Lefties

Espectacular tienda en Madrid

Todas las colecciones de Lefties Home están disponibles en la web para toda España, Italia y Portugal. Por ahora, de manera física, solo se puede encontrar en Madrid, donde Inditex ha abierto una espectacular tienda en Leganés. Muy pronto sus artículos llegarán también a tiendas seleccionadas de Lefties, donde se vende moda.

También ropa y calzado

Lefties es una marca de moda que forma parte del grupo Inditex, conocida por ofrecer ropa, calzado y accesorios a precios accesibles. Originalmente surgió como una cadena de outlet para dar salida a excedentes de otras marcas del grupo, pero con el tiempo ha evolucionado hacia una identidad propia, con colecciones que siguen las últimas tendencias. Su propuesta se centra en ofrecer moda actual para toda la familia —mujer, hombre y niños— combinando estilo, funcionalidad y precios competitivos. Con presencia en varios países, Lefties se ha consolidado como una opción atractiva dentro del mercado de la moda asequible.