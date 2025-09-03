El pequeño electrodoméstico de Lidl que necesitas (y aún no lo sabes): siempre se agota y ahora está rebajado

Septiembre, de una manera u otra, significa la vuelta a la rutina para todos los aragoneses. Trabajo, familia, colegios, responsabilidades... La sensación de que el día no alcanza se apodera de la mayoría de los hogares de Aragón. La tecnología aplicada al día a día tiene que tener un beneficio claro: hacernos la vida más sencilla y esta es una máxima que Lidl aplica a muchos de sus productos.

Desde un robot de cocina, una envasadora o una freidora de aire hasta un molinillo de café, el supermercado alemán no para de lanzar soluciones perfectas para ahorrar tanto tiempo como esfuerzo en las actividades de la rutina de la vida diaria. Lidl, además, no deja de lado que sus herramientas para el hogar faciliten las tareas culinarias al mismo tiempo que lo hagan sin ocupar mucho espacio.

El pequeño electrodoméstico que esta semana está rebajado en Lidl es capaz de lograr resultados exactos de la manera más sencilla. La jarra medidora digital de Lidl consigue medir volúmenes de hasta 1,5 litros y pesar ingredientes hasta 5 kg de una vez y con exactitud.

Jarra medidora digital de Lidl / Lidl

Ideal para tareas de repostería o recetas líquidas, la esta jarra medidora de Lidl dispone de una pantalla LCD fácil de leer y de controles intuitivos. La puedes utilizar tanto para medir agua, aceite y leche (en ml), así como harina (tazas). Sin dejar de lado la comodidad y con el objetivo de simplificar la limpieza y facilitar su traslado y guardado, las partes de esta jarra son desmontables.

Esta semana, Lidl la tiene de oferta a 7,99 euros en lugar de los habituales 9,99 euros tanto en su web como en sus tiendas.