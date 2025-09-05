Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la llegada de inestabilidad a Aragón: "Tormentas con gran fuerza"

Jorge Rey se ha convertido en un referente meteorológico en España desde que fue capaz de predecir la llegada de la borrasca Filomena a principios de 2021. Una inusual borrasca que congeló por completo todo el país dejando nevadas extraordinarias en ciudades como Madrid o Zaragoza. Acertar con una previsión tan incierta permitió que el joven burgalés ganase una legión de fans en muy poco tiempo y su canal de Youtube se pueda comparar a las plataformas de Roberto Brasero o Mario Picazo.

El verano todavía no ha terminado y el calor todavía se deja sentir en muchos puntos del país. Unas altas temperaturas que se van a mantener estables en las próximas dos semanas, aunque será necesario sacar el paraguas del armario. Y es que todo indica que las tormentas se convertirán en las protagonistas de la próxima semana en media España.

Dos chicas se protegen de la lluvia con un paraguas en Zaragoza, en una imagen de Archivo / Miguel Ángel Gracia

"Aunque todavía esto puede estar sujeto a muchos cambios, los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de bastante inestabilidad estos próximos días con bastante lluvia. Sin embargo, una segunda quincena del mes de septiembre en la que el anticiclón de las Azores se imponga sobre el sur de Europa", comienza su predicción un Jorge Rey que ya alertó de la continuidad del calor en todo el país hasta mediados de mes.

"Las precipitaciones van a destacar en las zonas del norte y del Levante y también en las Islas Canarias. El ambiente será mucho más inestable en otros puntos del continente europeo. Las lluvias llegarán el viernes a Valencia, pero las tormentas amenazarán desde el Atlántico", comenta el burgalés.

Con gran fuerza

El fin de semana tendrá un tiempo extraordinario en todo Aragón con noches tropicales en Zaragoza hasta por lo menos el lunes cuando se espera que todo cambie por completo. "Las tormentas se moverán hacia Aragón y el valle del Ebro y también muchos puntos del este peninsular, aunque sin mucha importancia durante el día". Lo peor llegará el martes con fuertes precipitaciones en el Pirineo y bastante lluvia en Zaragoza donde podrían caer hasta 8 litros por metro cuadrado o en Huesca donde caerán con "gran fuerza".

La estabilidad vendrá acompañada de un descenso considerable de las temperaturas. "El miércoles será el día más templado, pero los termómetros volverán a subir para el fin de semana", concluye el joven aficionado a la meteorología.