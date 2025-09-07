Lluvia de críticas a un bar de Zaragoza por su bocadillo de chorizo: “Les sale económico”

España es el segundo país del mundo con más bares y restaurantes por habitante solamente superado por Eslovaquia. Disfrutar de la gastronomía fuera de casa es un estilo de vida único de nuestro país. Las redes sociales también han cambiado por completo la forma de elegir el establecimiento hostelero que vas a visitar el fin de semana.

Las críticas en Google y los múltiples influencers gastronómicos marcan tendencia y pueden tanto aupar como hundir a un restaurante. Por ello, los encargados gastan importantes cantidades de dinero en la visita de un creador de contenido que pruebe, muestre y hable bien de los distintos platos que hay en la carta del restaurante. También se ha puesto de moda pedir a los comensales que hagan una valoración positiva de su visita al bar en Google o Trip Advisor.

6,5 euros

Sin embargo, los propietarios no pueden hacer nada contra los anónimos que publican en redes sociales aspectos que no le han gustado de un restaurante. Un bar de Zaragoza ha recibido una lluvia de críticas en las últimas horas después de que la cuenta Soy Camarero mostrase el bocadillo de chorizo frito que le habían servido a un comensal.

En la foto se puede ver como en casi media barra de pan había colocados cuatro trozos de chorizo partidos por el medio, es decir, dos trozos de tamaño normal. Además, el comensal también decidió mostrar al resto de España el precio que había pagado por ese bocadillo, que también podía ser de longaniza frita.

Jesús Soriano, persona que está detrás de la cuenta de Soy Camarero, quiso apuntar su opinión a lo sucedido. "Un pedazo bocadillo de chorizo en un bar de Zaragoza. Podéis ver en la carta lo económico que sale", escribió. Otra cosa que le faltaba al bocadillo, que tiene un precio de 6,50 euros, es el "rico aderezo de tomate y cebolla".

La publicación ha generado un gran revuelo en redes sociales donde multitud de usuarios han reaccionado por la cantidad del bocadillo servido por este bar zaragozano: "Pa eso te vas al 100 montaditos que es igual pero por un euro", comentaba @gonzaleez04_. Otros usuarios quisieron recordar que por ese precio puedes comer mucho mejor en otros restaurantes de la provincia de Teruel.