El truco de la 'abuela' Conchita para decir adiós a las hormigas en casa: "No les gusta nada"

Los insectos en casa son uno de los grandes quebraderos de cabeza para muchas familias. Mosquitos, moscas, hormigas, polillas, pececillos de plata aparecen por cualquier rincón del hogar sin que lo esperes y acabar con ellos no es tarea fácil. La solución más fácil de los inquilinos es acudir a cualquier tienda y comprar un insecticida, pero, en ocasiones, estos productos químicos no son lo suficientemente potentes para ello.

Los trucos caseros, los de toda la vida, los que usaban nuestras abuelas para acabar con los insectos en casa. Uno de los más comunes durante el verano es sin ninguna duda las hormigas. Este himenóptero encuentra en las viviendas condiciones óptimas para vivir ya que buscan comida, refugio y agua.

Varias hormigas en una imagen de archivo / PIXABAY

Por lo tanto, no es nada extraño encontrarte un grupo de hormigas rumiando por algún rincón de tu baño o cocina. Echando una simple búsqueda en internet puedes encontrar la solución para acabar con ellas. Por ejemplo, Leroy Merlin recomienda el uso de productos que cualquier persona tiene en la despensa de su casa como el vinagre, agua con jabón, un trozo de limón o lavanda.

Una de las abuelas más conocidas de las redes sociales es Conchita, especializada en contarle al resto del mundo trucos del hogar de toda la vida. La zaragozana de 84 años se ha convertido en la cara visible de la empresa aragonesa Maximiliana. En las últimas horas, Conchita ha explicado cómo puedes acabar con las hormigas de tu casa con tan solo tres ingredientes: laurel, limón y café.

"Un vapor que no les gusta"

"Las hormigas siempre van en fila, pero yo voy siempre un paso por delante para que no lleguen. Hay que hacer paqueticos con trocitos de laurel, ralladura de limón y café molido", explica. Después se envuelve todo el contenido en un trozo de papel de plata y se pincha con un palillo. "Esta mezcla va a emitir un vapor que no les gusta nada a las hormigas", sentencia Conchita de Maximiliana.

La experimentada influencer también tiene otro truco secundario que le fue muy bien en el pasado, pero que dejó de hacer al descubrir el paquete de laurel, limón y café. "Poner una raya de tiza en el suelo y así dicen que las hormigas no la saltan", concluye.