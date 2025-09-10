Una dentista desvela el error más común que cometemos al lavarnos los dientes: “Estás tirando por el desagüe todo lo bueno”.

Después de cepillarse los dientes, muchas personas tienen por costumbre enjuagarse la boca con agua para una mayor sensación de frescor o una limpieza más completa. Sin embargo, este simple gesto puede disminuir la eficacia del cepillado, según explica la odontóloga Mayte (@hermanosdentistas) en un video en redes sociales, donde explica este error tan común que se comete a menudo por desconocimiento.

Según la dentista, si te enjuagas la boca con agua después de cepillarte, "lo estás haciendo todo mal", y hace una comparación muy gráfica: "Es como si después de echarte tu rutina de skincare te lavaras la cara".

Esta advertencia no es un simple consejo sino que tiene una base científica que la respalda. Cuando nos cepillamos los dientes con una pasta de dientes con flúor, este mineral se adhiere a la superficie dentral y crea una barrera protectora que fortalece el esmalte y ayuda a prevenir la aparición de caries.

Lo alternativa adecuada, según los profesionales, es simplemente expulsar el exceso de dentífrico sin utilizar agua. De este modo, el flúor permanece en contacto con los dientes durante más tiempo, aumentando su eficacia. "Si te enjuagas, estás tirando por el desagüe todo lo bueno que tiene la pasta: el flúor y la protección", afirma la experta.

Cómo cepillarse los dientes

Un cepillado de dientes correcto conlleva el uso de una pasta de dientes con flúor y el cepillado durante al menos dos minutos dos veces al día de todas las superficies de los dientes y la lengua con movimientos suaves y en ángulo de 45 grados, sin olvidar el uso del hilo dental para la limpieza del espacio interdental.

Tras el cepillado, escupe el exceso de pasta y no te enjuagues la boca con agua, para mantener el efecto protector del flúor. Programar revisiones periódicas con el dentista resulta fundamental para mantener una dentadura sana y reluciente.