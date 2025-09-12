Un experto explica la razón por la que no de debes cortar así la fruta: "Puedes asfixiarte"

El momento de la comida es uno de los más críticos para las familias con niños de hasta 5 años. Las guías pediátricas recomiendan ir introduciendo la comida sólida en la dieta de los lactantes a partir de los 6 meses para que se vayan familiarizando con las nuevas texturas y sabores que, a la postre, serán la base de su dieta. Sin embargo, para los padres y madres este es un momento de especial tensión ante el riesgo de asfixia.

No es un asunto menor, ya que es precisamente la asfixia una de las principales causas de mortalidad durante la infancia según la Asociación Española de Pediatría (Aeped). En un simple momento de despiste los más pequeños pueden introducirse en la boca un alimento u objeto cercano de manera crítica, ya que a esas edades todavía no están desarrolladas las habilidades motoras y de deglución al completo.

Por ese motivo los expertos suelen hacer hincapié en la forma en que se ofrecen los alimentos a los niños y se desaconseja, hasta ciertas edades, que coman por sí solos ciertas comidas que conllevan un alto grado de riesgo. Son, por ejemplo, los caramelos, las uvas, los frutos secos o las palomitas. Por su tamaño, una mala masticación -o mala preparación- puede obstruir las vías aéres de los pequeños.

Cómo no cortar la fruta

Es este el punto en el que hace hincapié el médico José Manuel Felices (@doctorfelices). "Nunca cortes la fruta en horizontal", dice este especialista en radiodiagnóstico y radiología intervencionista en un vídeo de redes sociales.

Tiene una explicación lógica porque realizar este tipo de corte puede traducirse en dificultades para tragar para niños y personas mayores. Para ilustrarlo, Felices emplea un tubo en el que se puede observar cómo existen problemas físicos para que el trozo pueda pasar por ese espacio.

"Cuando va a pasar por tu garganta, no entra", dice. Esto se agrava en este grupo de población ya que "puede llevar a la asfixia". Por eso la forma óptima es practicar un corte vertical, que es mucho más sencillo para atravesar la garganta. "Un truco que parece muy simple, pero que es muy importante para personas que tienen hijos o personas mayores a su cargo”, recomienda el doctor Felices.

Alimentos peligrosos

La Aeped recomienda extremar las precauciones con estos alimentos: