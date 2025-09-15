El escritorio de Ikea que está arrasando en la vuelta al cole por menos de 55 euros

Miles de alumnos han regresado en los últimos días a las aulas. La vuelta al cole trae muchas novedades y no solo en los centros educativos. Las familias preparan el hogar para que los más pequeños de la casa tengan la mayor comodidad posible para retomar la ardua tarea con los libros. Un elemento vital en las habitaciones de los niños es sin ninguna duda un escritorio de un tamaño considerable para poder estudiar y hacer los deberes todos los días.

Septiembre es un mes con muchos gastos para las familias con la compra de material escolar y el regreso de las extraescolares. A veces también surgen imprevistos que obligan a muchos padres a tener que invertir en mobiliario para las habitaciones. Ikea es desde hace muchos años la tienda por excelencia a la que acuden millones de familias en todo el mundo para comprar los muebles de los cuartos de los más pequeños de la casa.

Ikea tiene en su catálogo de los productos más vendidos un elegante escritorio a un precio muy competitivo que puede entrar en la cesta de la compra de cualquier familia que busque uno nuevo para su hijo en esta vuelta al colegio. Cabe recordar que los niños van necesitando cada vez más espacio con el paso de los cursos cuando las asignaturas van añadiendo más dificultad.

Estilo atemporal

El escritorio Kallax es uno de los productos más populares de Ikea ya que tiene un estilo atemporal y un práctico diseño bajo el tablero que te permite ocultar los cables. Además, tal como recuerda la plataforma sueca, se puede personalizar fácilmente añadiendo una puerta, cajas o accesorios de la serie KALLAX.

El escritorio Kallax está a la venta por 55 euros en la web de Ikea en color blanco. Este mueble, que puedes instalar en el cuarto de tus hijos o en la habitación-oficina, tiene un ancho de 111 cm, 39 cm de fondo, 77 cm de alto y aguanta un peso máximo de 50 kilos. Además, cuenta con un par de baldas donde podrás guardar los libros y otros archivos que uses menos a menudo. Tal como explica el propio Ikea, se trata de un "escritorio para dibujar, estudiar, leer o hacer manualidades que ocupa poco espacio".

Escritorio Kallax blanco de Ikea / IKEA

Si quieres comprar este mismo escritorio Kallax en otro color que no sea el blanco, también está disponible en negro-marrón, algo más elegante, y en efecto roble por menos de 60 euros.