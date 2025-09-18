El suspenso más rápido de la historia en un examen de conducir: "¡Qué locura! Ni 10 segundos"

Es muy habitual, entre la gente que se saca el carnet de conducir en España, tener muchas experiencias delante del volante. La mayoría se cuentan de boca a boca, pero ahora sumergidos en la época digital bastantes autoescuelas se han modernizado y graban sus clases con los alumnos para compartirlas en redes. Una opción de publicitarse gratuitamente. Los nervios te pueden jugar una mala pasada incluso si llevas muchas aulas prácticas.

En el día de ayer, se dio a conocer, gracias a la cuenta de TikTok de @aprobadoalaprimera, una nueva experiencia de 'tierra, trágame' de una alumna, Lucia, con el profesor de la autoescuela y el examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT), mientras estaba realizando el examen práctico.

Uno de los aspectos más complicados a la hora de hacer el examen práctico de conducir es saber gestionar los nervios, una cosa que no supo controlar Lucia, debido a que no duró ni diez segundos haciendo la prueba.

El examen empezó con la primera y única indicación del examinador de la DGT: "Cuando quieras puedes salir y hasta que no te diga nada ves a donde tu quieras". La joven reaccionó de manera correcta: "Vale".

"Ni diez segundos"

El profesor de la autoescuela relata en voz en off cómo vivió el suspenso. "Aquí tenemos el examen de Lucía. Arrancamos. Le ha dicho el examinador que vaya donde quiera, así que Lucia manda".

El primer error que tiene es salir del estacionamiento sin el intermitente: "Falta leve". No obstante, el fallo descomunal es cuando se mete de lleno en contradirección: "Le ha dicho que fuera donde quisiera, pero siempre que estuviera permitido. Tenemos falta eliminatoria nada más empezar el examen".

La reacción del profesor de la autoescuela y del examinador fue todo un poema tras ver cómo suspendía al llevar ni diez segundos conduciendo. No se lo podían creer.

El vídeo, que cuenta con más de 1,4 millones de visualizaciones, está dando mucho de qué hablar, ya que los usuarios alucinan con el nivel de la alumna: "¡Qué locura! Ni 10 segundos", "Quería batir un Récord Guiness" o "¿No ve la flecha? Dios santo".